Forza Motorsport 8: Mehr über die Lenkradunterstützung in Kürze

Forza Motorsport 8 macht sich bereit, einmal mehr die Herzen der Rennspielfans im Oktober 2023 zu erobern und möglicherweise wird die Veröffentlichung sogar mit einem limitierten Controller gefeiert.

Nachdem ein Leak drei neue Bilder aus dem Rennspiel gezeigt hat und von den Entwicklern zuvor noch einmal betont wurde, dass die Reifenphysik von Forza Motorsport 8 auf ein ganz neues Level befördert wurde, gab es nun die Meldung, dass es schon bald mehr Neuigkeiten zur Lenkradunterstützung von Forza Motorsport 8 geben wird.

In einem der nächsten Forza Monthly Livestreams sollen dann weitere Details bekannt gegeben werden, damit ihr die 48-mal bessere Reifenphysik direkt in euren (Lenkrad-) Händen spüren könnt.

Not to fret, wheel users! More information is coming!

Chris Esaki has promised to talk more about racing wheel support in #ForzaMotorsport in an upcoming Forza Monthly. Stay tuned. 🏁 pic.twitter.com/99q0jt1htf

