Forza Motorsport 8: Neue Details zum Multiplayer enthüllt

Dank eines kürzlich von Entwickler Turn 10 abgehaltenen Livestreams gibt es reichlich neue Informationen zum Multiplayer der kommenden Rennsimulation Forza Motorsport 8.

So bietet der sogenannte „Featured Multiplayer“ eine neue Struktur für Online-Rennwochenenden. Spieler können an Events teilnehmen, die in einer stetig aktualisierten Liste aus aktuellen und kommenden Events zu finden sind.

Vertreten sind die zwei Veranstaltungstypen Spec Series und Open Series. Erstere legt ihren Fokus auf Rennwagen mit GT-, LMP1- und Tourenwagen-Events mit homologierten Fahrzeugen. Auch zu andere Rennsparten und Einzelfahrzeugen wird es Events geben.

In der Open Series treten Fahrer mit beliebigen Autos einer Leistungsklasse gegeneinander an. Die Klassenbeschränkungen der Fahrzeuge wechseln jede Woche.

Jedes Rennwochenende bietet ein authentisches Rennerlebnis mit offenem Training, Qualifying und Hauptrennen. Boxenstopps mit Reifenwechsel und Nachtanken sind ebenfalls möglich und in längeren Rennen auch unumgänglich.

Spieler können während dem offenen Training jederzeit ins Qualifying einsteigen, in welchem ihnen eine begrenzte Zahl an Runden für ihre Bestzeit zur Verfügung steht. Missglückte Runden können nach Bedarf abgebrochen werden.

Für jede Veranstaltung gibt es einen Anmeldeschluss und eine offizielle Startzeit. Spieler können bis fünf Minuten vor Rennstart beitreten, haben dementsprechend aber auch weniger Zeit zur Vorbereitung.

Ein weiterer entscheidender Punkt für reibungslosen Online-Rennsport ist das Forza Racing Regulations-System (FRR). Dieses wurde überarbeitet und kann jetzt fast 5.000 einzigartige Rennvorfälle identifizieren.

Abkürzen oder das Rammen von Konkurrenten wird bestraft und kann ab einer gewissen Schwere sogar zur Disqualifikation führen. Die Grenzwerte für das Schneiden der Strecke wurden angepasst und bieten nun etwas mehr Freiraum als zuvor. Reifenstapel zur Verhinderung von Abkürzungen wurden entfernt.

Um sauberes Fahren zu fördern und das Matchmaking zu verbessern, erhält jeder Fahrer eine Sicherheitsbewertung. Private Lobbys, die in Forza Motorsport 8 kaum Wünsche offen lassen, haben keinen Einfluss auf die Bewertung.

In Rivals und Time Attack geht es wie gewohnt darum, wer der schnellste ist. Im Rivals-Modus ist es jetzt möglich angefangene Runden abzubrechen und die Track Mastery-Sektorwertung gibt Aufschluss über jeden minimalsten Zeitverlust.

Leider gibt es auch Features, die zum Start von Forza Motorsport 8 nicht enthalten sein werden. Spieler müssen vorerst auf einen Zuschauer-Modus, KI-Gegner im „Featured Multiplayer“ und Splitscreen-Unterstützung verzichten.

Forza Motorsport 8 erscheint am 10. Oktober 2023. Käufer der Premium-Edition dürfen schon ab dem 5. Oktober über die Rennstrecke heizen.