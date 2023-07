Forza Motorsport 8: Reifenphysik auf einem außergewöhnlichen Niveau

Ein gutes Berechnungsmodell der Physik für ein Rennspiel ist von vielen Punkten abhängig. Gerade im Bereich der Simulationen und Simulation-Arcade-Hybriden ist es extrem wichtig, dass sich dieses authentisch anfühlt und das bestmögliche Erlebnis liefert. Einen Löwenanteil macht die Berechnung der Reifenhaftung sowie das Verhalten der Federung bei diesen Spielen aus.

Turn 10 kündigte seine Überarbeitungen für Forza Motorsport 8 bereits vollmundig an, worüber wir im Vorfeld berichteten. Ein „ganz anderes“ und „erstaunlicheres Erlebnis“ sei mit der neuen Berechnung jetzt möglich.

Zur Veranschaulichung zeigt das Studio, wie diese neue Physikberechnung umgesetzt wird. In dem Clip seht ihr, wie ein Fahrzeug über die Curbs eines Tracks fährt. Bei der bisherigen Berechnung von 60 Hz kommt es bei der Reaktion der Physik zu Spitzen. Diese zeigt euch, wann die Berechnungsgrenze erreicht ist, da nur ein Kontaktpunkt am Reifen als Rechnungsgrundlage genommen werden kann. Das Ergebnis in einem Rennspiel ist dann zum Beispiel, dass eure Simulation nicht mehr berechnen kann, ob der Reifen nicht vielleicht doch noch Haftung hat oder die Federung hier den passenden Druck erzeugt. Was dann passieren kann, ist vielschichtig, von einem Verlust der Haftung bis hin zu einem unnatürlichen Verhalten des Fahrzeugs auf den Curbs.

Mit Forza Motorsport 8 hat man die Berechnung dank der stärkeren Hardware um ein Vielfaches anheben können. Das neue System berechnet diese Physik mit satten 360 Hz, was 48 mal genauer arbeitet als vorher. Ebenso wird nicht nur ein einzelner Kontaktpunkt am Reifen genutzt, um den Grip zu simulieren, sondern acht.

Durch diese umfangreichere Berechnung können jetzt Verformungen viel natürlicher und vor allem realistischer dargestellt werden. Das Ergebnis ist ein realistischeres sowie überzeugenderes Fahrgefühl. Zum Vergleich für die Sim-Fans: Die am PC erhältliche Simulation I-Racing berechnet in seiner Physik ebenso 360 Hz. Die aktuelle Version von Assetto Corsa Competizione hingegen schraubte 2021 seine Abfrage von 400 auf 333 Hz runter.

Damit stellt sich Forza Motorsport 8 erstmals in Sachen Physik auf das gleiche Podium, wie die üblichen Genre-Vertreter.

Some of you rightfully wanted to see our homework when we said that #ForzaMotorsport has 48x better tire physics.

Well, class is in session. pic.twitter.com/7d2jwHfe0T

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) July 24, 2023