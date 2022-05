Forza Motorsport 8: Rennspiel bekommt mobiles Hauptquartier laut Gerücht

Autor:, in / Forza Motorsport 8

Angebliche Details zu Forza Motorsport 8, dem nächsten Teil der Rennspielreihe von Turn 10, enthüllte Dealer Gaming in einem neuen Video.

So berichtet er über ein mobiles Hauptquartier, in dem fünf von euch ausgewählte Fahrzeuge untergebracht werden können. Zumindest sei das in einer Preview-Version der Fall. Die Anzahl könnte sich aber noch ändern.

In dieser Art fahrbaren Garage können Upgrades und Einstellungen an den Fahrzeugen schnell vorgenommen werden. Außerdem lassen sie sich dort auch lackieren und einen Bereich mit schicker Beleuchtung, um schöne Bilder von den Fahrzeugen zu machen, gibt es ebenfalls.

Unklar ist bei dem mobilen HQ, ob andere Spieler dorthin eingeladen werden können oder man das von anderen Spielern besuchen kann. In der Preview gibt es diese Option jedenfalls nicht.

Laut dem Video wurde das Hauptquartier auch schon gezeigt. Nämlich im Ankündigungs-Trailer von 2020. Der Entwickler will offenbar, dass es auch eine Art Showroom wird, in dem man gerne seine Zeit verbringt. Ähnlich wie in Project Gotham Racing.

Des Weiteren kam vor einigen Tagen das Gerücht auf, dass Forza Motorsport 8 auch für die letzte Konsolengeneration erscheinen könnte. Zumindest sollen geleakte Bilder das beweisen.

Ob das Rennspiel für Xbox One erscheinen wird, sei laut Dealer Gaming auf jeden Fall möglich, denn es soll die Version eines „Forza Motorsport 2022“ geben, die auf der Xbox One läuft, wenn auch nicht in der Qualität wie auf der Xbox Series X|S.

Es gebe aber keinerlei Hinweise darauf, dass eine Cross-Gen-Entwicklung das Potenzial des Spiels auf den Xbox Series-Konsolen zurückhalten oder beeinträchtigen würde. Immerhin sah der Ankündigungs-Trailer schon fantastisch aus.