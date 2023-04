Turn 10 Studios gibt bekannt, dass das neue ForzaMotorsport (8) das technisch fortschrittlichste und authentischste Rennspiel wird, das das Studio jemals entwickelt hat – und es ist auch ihr zugänglichstes Spiel überhaupt.

Heute wurden weitere Details über die Blindenfahrhilfen, Bildschirmkommentare und vieles mehr veröffentlicht.

Hier gibt es die Funktionsbeschreibungen:

Blindenfahrhilfen: Blinde und sehbehinderte Spieler können während des Spiels informative Audioinhalte nutzen, die ihnen helfen, sich auf den Strecken zurechtzufinden, ihre Rundenzeiten zu verbessern und Rennen zu beenden. Die Spieler können jeden Satz von Hinweisen einzeln aktivieren und die Tonhöhe und Lautstärke so einstellen, dass sie ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.

Fahren mit einer Berührung: Die Spieler haben die Möglichkeit, ihre eigene Kombination von Brems-, Lenk- und Gaspedalassistenten zu wählen, um die Anzahl der gleichzeitig erforderlichen Eingaben zu reduzieren. Diese Fahrhilfen ermöglichen es dem Spieler, sein Fahrerlebnis individuell zu gestalten und mit so vielen oder so wenigen Hilfen zu spielen, wie er möchte.

Bildschirm-Erzähler: Die Spieler können einen Erzähler aktivieren, um Informationen über die Benutzeroberfläche zu erhalten und um bei der Navigation durch die Menüs zu helfen. Darüber hinaus wird es Optionen geben, mit denen die Spieler das Sprechersystem anpassen können, was eine neue Flexibilität bei der Auswahl der zu vermittelnden Informationen bietet.

Dynamische Audiobeschreibung: Die Spieler werden im Spiel Cinematics mit benutzerdefinierten Audiobeschreibungen haben, die sich je nach Tageszeit und Wetterbedingungen ändern.

Text-to-Speech/Speech-to-Text: Die Spieler können diese Optionen nutzen, um am Multiplayer-Voice-Chat teilzunehmen und anderen Spielern mithilfe von Text-to-Speech eine synthetische Stimme zu senden oder eingehende Kommunikation von anderen Spielern in Textform zu sehen.

UI-Farbenblindheit-Modi: Spieler mit Tritanopie, Deuteranopie oder Protanopie können bestimmte Farben im UI-Thema ändern, so dass UI-Informationen und Fokuszustände je nach Wunsch leicht unterschieden werden können.

Welt-Farbenblindheits-Filter: Spieler mit Tritanopie, Deuteranopie oder Protanopie können dem Rendering von 3D-Objekten wie Strecken, Autos, Fahrern, Filmsequenzen im Spiel usw. einen Filter hinzufügen, um Farbinformationen nach Belieben unterscheidbar zu machen.

Controller-Neuzuordnung: Die Gameplay-Steuerung kann in den Einstellungen neu zugeordnet werden, was dem Spieler zusätzliche Flexibilität für sein gewünschtes Steuerungsschema bietet.

Untertitel: Die Spieler können Untertitel aktivieren sowie die Schriftgröße und die Deckkraft des Untertitel-Hintergrunds anpassen.

Audio-Anpassungseinstellungen: Die Spieler können die Lautstärke verschiedener Gruppen von Klängen unabhängig voneinander anpassen, um ihr bevorzugtes Audioerlebnis zu schaffen.

Schwierigkeitsgrad der Gegner: Die Spieler können den Schwierigkeitsgrad der Gegner anpassen, wenn sie gegen die KI antreten.

Text-Skalierung: Die Spieler können ihren Menütext an verschiedene Skalierungsoptionen anpassen. Das HUD im Spiel wird auch eine Größenanpassung unterstützen.

Kontrast: Spieler können den Kontrast für UI- und HUD-Elemente von der Standardeinstellung auf verschiedene zusätzliche Stufen erhöhen, die jeweils höhere Kontrastverhältnisse bieten, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Bewegte Hintergründe: Spieler können bewegliche Hintergründe deaktivieren, um das Lesen und Navigieren in Menüs zu erleichtern.