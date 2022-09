Forza Motorsport 8: Rennspiel weiterhin auf Spur für Release im Frühling 2023

Entwickler Turn 10 spricht über den nächsten Teil der Forza Motorsport-Reihe, nachdem man Fans im Juni schon einen Vorgeschmack auf Grafik und Engine des Rennspiels gegeben hatte.

YouTuber Cold Eastwood spricht darüber, wo das Team mit Forza steht.

So wird es laut Creative Director Chris Esaki neben den offensichtlichen visuellen Verbesserungen in Forza Motorsport 8 auch neue Gameplay-Features geben. Um welche es dabei geht, da müssen sich Fans noch gedulden. Generell höre man mehr auf die Community und bindet sie sogar ein.

Was die Veröffentlichung von Forza Motorsport 8 auf Xbox Series X|S und PC betrifft, so wurde bisher Frühling 2023 kommuniziert. Dan Greenawalt zufolge befinde man sich derzeit in voller Produktion und geht Anfang des nächsten Jahres in die Polishing-Phase. Laut Insidern und Testern soll der Termin im Frühling auch eingehalten werden können.

Greenawalt sagte auch, dass man nicht unter Stress irgendwelche Features geschnitten hätte, sondern sie vorher bewusst beiseitegelegt habe. Dadurch könne man einfach ein viel besseres Spiel für die Fans machen bringen.