Forza Motorsport 8: Rennspielserie erlebt riesigen Generationssprung

Forza Motorsport 8

Seit dem Start im Jahr 2005 erschien Forza Motorsport im Zwei-Jahres-Rhythmus und seit 2012 zusätzlich im Wechsel mit dem Arcade-Ableger Forza Horizon. Mittlerweile warten Fans allerdings schon knapp vier Jahre auf einen neuen Motorsport-Ableger und auch Forza Horizon 4 erschien bereits 2018.

Während ein fünfter Ableger der Arcade-Reihe gerüchteweise noch dieses Jahr erscheinen und möglicherweise auf der E3 angekündigt werden könnte, scheint das neue Forza Motorsport trotz fortschreitender Entwicklungserfolge noch in weiter Ferne zu liegen.

In der neusten Ausgabe des monatlichen Forza-Streams sprach nun Creative Director Chris Esaki über das kommende Forza Motorsport sowie die Entwicklung der Rennspiel-Serie. Besonders in Hinsicht auf die Physik sei der neue Ableger äußerst ambitioniert. Esaki spricht in dem Zusammenhang gar von einem großen Generationssprung:

„Um die Arbeit an der Physik ins rechte Licht zu rücken, die Veränderungen im Vergleich mit Forza Motorsport 7 fallen umfangreicher aus, als die Änderungen die wir von Forza Motorsport 4 bis 7 vorgenommen haben. Im Grunde erlebt das Spiel einen großen Generationssprung.“

Esaki bestätigte zudem, dass der nächste Forza Motorsport-Ableger auf den Namen Forza Motorsport hören wird und auf eine fortlaufende Nummerierung verzichten wird. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich das Franchise neu erfinden will, wie der Creative Director einmal mehr andeutet: