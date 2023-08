Forza Motorsport 8: Road America Rennstrecke bestätigt

Turn 10 hat eine weitere Strecke für das Rennspiel Forza Motorsport 8 bestätigt. Fans dürfen sich demnach über die schon aus der Franchise bekannten Road America freuen.

Die Strecke in Elkhart Lake, Wisconsin ist auch in einem kurzen Videoclip zu sehen, den der Entwickler auf X veröffentlichte.

Zwanzig Strecken wird Forza Motorsport 8 bei seiner Veröffentlichung am 10. Oktober auf Xbox Series X|S und PC zu bieten haben. Fünf der Strecken sind neu und wurden noch nicht enthüllt.

🏁 Join the race in-game and in real life!#Cadillacracing is ready to take on the competition tomorrow at Road America and starting October 2023 at the Road America track in #ForzaMotorsport#Cadillac #BeIconic pic.twitter.com/KNUBEFsGvl

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) August 5, 2023