Forza Motorsport 8: Vorbestellung samt Premium Add-Ons Bundle

Microsoft hat auf dem Xbox Games Showcase richtig Vollgas gegeben und dabei mit Turn 10 Studios auch das neue Forza Motorsport 8 präsentiert. Dabei wird, wie wir bereits berichtet haben, am 13. Juni ein weiterer Forza Motorsport Stream stattfinden, um euch mehr über das Rennspiel zu verraten.

Doch auch beim Xbox Games Showcase wurden schon einige Details bekannt gegeben, die wir euch nicht vorenthalten möchten. So wurden die beiden Cover-Stars, der Cadillac Racing V-Series.R-Rennwagen Nr. 01 aus dem Jahr 2023 und die Chevrolet Corvette E-Ray aus dem Jahr 2024 gezeigt und enthüllt, dass beide Karren direkt bei der Veröffentlichung von Forza Motorsport gefahren werden können.

Des Weiteren wurde ein Trailer vorgestellt, wobei Forza Motorsport 8 auf dem PC aufgezeichnet wurde:

Zur Veröffentlichung wird euch Forza Motorsport 8 über 500 Autos bieten, mit denen ihr auf den über 20 komplett neu entwickelten Strecken über den Asphalt brettern könnt.

Sämtliche Strecken bieten zusätzlich neue Layouts und fünf waren zuvor noch nie in einem Motorsport-Rennspiel. Jede Strecke bietet eine dynamische Tageszeit mit Wetter, lebenden Menschenmengen und Spuren, die auf Temperaturänderungen reagieren.

Im Trailer wurden zahlreiche neue Autos vorgestellt, die ihr euch in diesem Bild noch einmal anschauen könnt:

In der Karriere könnt ihr euch über 800 Leistungsverbesserungen verdienen und tretet gegen die fortschrittlichsten KI-Gegner in einer völlig neuen, unterhaltsamen und lohnenden Einzelspielerkampagne an, dem Builders Cup-Karrieremodus.

Kämpft in Multiplayer-Events mit einer von Rennwochenenden inspirierten Struktur um das Podium oder kreiert das Rennen, das ihr und eure Freunde wollt, im freien Spiel.

Online-Rennen sind sicherer, spaßiger und wettbewerbsfähiger, mit KI-gesteuerten Forza-Rennregeln, Reifen- und Kraftstoffstrategien und neuen Fahrer- und Sicherheitsbewertungen.

Chris Esaki, Creative Director of Forza Motorsport, Turn 10 Studios: „Der 10. Oktober ist nur der Anfang dieser Reise. Forza Motorsport wird sich auch nach der Veröffentlichung weiterentwickeln und mit regelmäßigen neuen Karrieremeisterschaften und Online-Events, unglaublichen neuen Autos und Strecken sowie aufregenden neuen Gameplay-Erlebnissen im Laufe der Zeit wachsen.“ „Es gibt so viel an Forza Motorsport, das wir euch unbedingt zeigen wollen. Von unserem neuen Online-Rennmodus über all die technischen und Gameplay-Innovationen bis hin zu unseren Auto- und Streckenenthüllungen – die nächsten Monate werden spannend!“

Bestellt die Forza Motorsport Premium Edition vor und seid die Ersten in der Startlinie, mit fünf Tagen frühem Zugang ab dem 5. Oktober 2023. Xbox Game Pass-Mitglieder sowie Spieler der Forza Motorsport Standard Edition und Deluxe Edition können auf das Premium Add-Ons Bundle upgraden, um frühen Zugang und alle anderen in der Premium Edition enthaltenen Add-On-Inhalte zu erhalten.

Hier könnt ihr euch alle Editionen im Vergleich anschauen: