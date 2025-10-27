Forza Motorsport Next: Spencer: Spielreihe nicht eingestellt

Dass heutzutage kein Studio mehr vor Entlassungen sicher ist, zeigte sich in diesem Jahr unter anderem an Turn 10. Der Entwickler der Spielreihe Forza Motorsport verkleinerte sich und trennte sich von rund 50 % seiner Belegschaft.
Für Rennspielfans war dies nicht nur ein Schock, sondern auch eine Bestätigung für den Untergang der Traditionsreihe.
Im August versicherte Phil Spencer, CEO der Gaming-Sparte bei Microsoft, dass sowohl Forza Horizon als auch Forza Motorsport weiterhin unterstützt werden.
Dennoch sind manche der Ansicht, Turn 10 wurde still und heimlich begraben.
Spencer sprach kürzlich mit Famitsu über die Forza Motorsport IP und wurde gefragt, ob sie eingestellt wurde.
Wie man seiner Antwort entnehmen kann, ist das nicht der Falle, vielmehr wurde der Druck von Turn 10 genommen und lediglich der Fokus verlagert.
„Nein. Was Forza Motorsport angeht, müssen wir manchmal unseren Fokus auf Spiele verlagern, die früher rauskommen. Und ich verstehe auch, dass viele Leute reagiert haben, als Turn 10 Studios verkleinert wurde. Wir haben viele Spiele, die wir sorgfältig unterstützen wollen, und manchmal geben wir dem Entwicklerteam etwas mehr Zeit, damit sie nicht ständig unter Druck stehen“, so Spencer.
Dem Studio mehr Zeit zu geben, lässt die Vermutung zu, dass man an irgendwas arbeitet.
Was die Forza-Reihe als Ganzes betrifft, so steht ohnehin das jüngst angekündigt Forza Horizon 6 mit Japan als Traumsetting für viele Spiele im Mittelpunkt.
Big Love.
Welch schöner Tag heute wieder ist. 🙂
„und manchmal geben wir dem Entwicklerteam etwas mehr Zeit, damit sie nicht ständig unter Druck stehen“ sie wie er Rare Anfang des Jahres mehr Zeit geben wollte um den Druck bei Everwild rauszunehmen.
WAS ne BS Aussage 😀 Das der Typ noch in den Spiegel gucken kann…unfassbar.
Da bekommm ich ja langsam Ekelkrätze…
Puuh, das freut mich sehr. Eines der besten IP’s der Xbox Game Studios. Wenn es eine Pause braucht um weiterhin solch tolle Spiele zu veröffentlichen, dann sollen sie es bekommen.
Schön zu lesen,freut mich als Forza Fan der ersten Stunde,dass es noch weiter geht.
Eventuell hört Turn10 beim nächsten Ableger mal was die Fans sagen und rotzen da nicht irgendein Müll hin.
Kritik wurde komplett gelöscht oder entfernt,daran muss man arbeiten in diesem Studio,die letzten beiden Ableger waren alle ok aber nichts besonders ,da gibt es bessere Racing Alternativen mittlerweile.
Denke mal das da eh erst nach fh6 an was neuen dran gearbeitet wird. Denke mal vor 29 kommt da nix
Ich glaube Phil leider kein wort mehr.