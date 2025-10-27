Forza Motorsport Next: Spencer: Spielreihe nicht eingestellt

Dass heutzutage kein Studio mehr vor Entlassungen sicher ist, zeigte sich in diesem Jahr unter anderem an Turn 10. Der Entwickler der Spielreihe Forza Motorsport verkleinerte sich und trennte sich von rund 50 % seiner Belegschaft.

Für Rennspielfans war dies nicht nur ein Schock, sondern auch eine Bestätigung für den Untergang der Traditionsreihe.

Im August versicherte Phil Spencer, CEO der Gaming-Sparte bei Microsoft, dass sowohl Forza Horizon als auch Forza Motorsport weiterhin unterstützt werden.

Dennoch sind manche der Ansicht, Turn 10 wurde still und heimlich begraben.

Spencer sprach kürzlich mit Famitsu über die Forza Motorsport IP und wurde gefragt, ob sie eingestellt wurde.

Wie man seiner Antwort entnehmen kann, ist das nicht der Falle, vielmehr wurde der Druck von Turn 10 genommen und lediglich der Fokus verlagert.

„Nein. Was Forza Motorsport angeht, müssen wir manchmal unseren Fokus auf Spiele verlagern, die früher rauskommen. Und ich verstehe auch, dass viele Leute reagiert haben, als Turn 10 Studios verkleinert wurde. Wir haben viele Spiele, die wir sorgfältig unterstützen wollen, und manchmal geben wir dem Entwicklerteam etwas mehr Zeit, damit sie nicht ständig unter Druck stehen“, so Spencer.

Dem Studio mehr Zeit zu geben, lässt die Vermutung zu, dass man an irgendwas arbeitet.

Was die Forza-Reihe als Ganzes betrifft, so steht ohnehin das jüngst angekündigt Forza Horizon 6 mit Japan als Traumsetting für viele Spiele im Mittelpunkt.