FragPunk: Free-to-Play-Spiel präsentiert neuen Lore Reveal Trailer

Autor:, in / FragPunk

FragPunk ist ein bevorstehender, kostenloser 5-gegen-5-Hero-Shooter, der am 6. März 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Entwickelt von Bad Guitar Studio und veröffentlicht von NetEase Games, zeichnet sich das Spiel durch ein schnelles Gameplay und ein einzigartiges Shard Card-System aus, das es den Spielern ermöglicht, die Spielregeln in jeder Runde zu verändern.

Das Shard Card-System bietet über 100 Karten, die verschiedene Effekte haben, wie z.B. das Verändern der Schwerkraft, das Anzünden von Kugeln oder das Wiederbeleben von Teammitgliedern. Dieses System sorgt dafür, dass keine Runde wie die andere verläuft und ermöglicht es den Spielern, ihre Strategien dynamisch anzupassen.

Im kürzlich veröffentlichten Power is Fragile, Take It-Lore-Trailer wird die Hintergrundgeschichte des Spiels vorgestellt. In einer von Chaos beherrschten Welt kämpfen die sogenannten Lancers um die Kontrolle über eine mysteriöse Energiequelle namens Glunite, die sowohl die Stadt als auch die Shard Cards mit Macht versorgt.

FragPunk wird zum Start vollständiges Crossplay zwischen allen Plattformen unterstützen, sodass Spieler plattformübergreifend gemeinsam spielen können. Alle Shard Cards sind kostenlos freischaltbar, um ein faires Spielerlebnis zu gewährleisten.