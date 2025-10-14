FragPunk: PVE-Modus feiert Weltpremiere auf der TwitchCon

FragPunk präsentiert die Weltpremiere des PVE-Modus der dritten Season auf der TwitchCon San Diego 2025.

Bad Guitar Studio, der Entwickler des 5v5-Hero-Shooters FragPunk, hat seine Teilnahme an der TwitchCon San Diego 2025 angekündigt, die vom 17. bis 19. Oktober im San Diego Convention Center stattfindet.

Während der Veranstaltung können Spieler am Sonntag, dem 19. Oktober, bei einer exklusiven, energiegeladenen LAN-Party als Erste den PVE-Modus der dritten Saison des Spiels ausprobieren.

Die LAN-Party markiert das weltweite Debüt des neuen kooperativen PVE-Gameplays von FragPunk. Die Teilnehmer haben die einmalige Gelegenheit, als Erste den brandneuen PVE-Modus zu sehen und zu spielen, sich zu Teams zusammenzuschließen, um gegen neue Gegnertypen zu kämpfen und herausfordernde Ziele zu bewältigen, die das FragPunk-Universum auf spannende neue Weise erweitern werden.

Diese Hands-on-Demo steht allen Teilnehmern der LAN-Party zur Verfügung und bietet der engagierten Community und den besten Content-Erstellern eine besondere Vorschau.

Um die Enthüllung zu feiern, wird es im Rahmen der LAN-Party auch ein hochkarätiges Turnier vor Ort geben. Die Teams treten im klassischen Shard-Clash-Modus um Ruhm und einen Anteil am beträchtlichen Preispool von insgesamt 20.000 US-Dollar an.

Dieses Turnier bietet sowohl aufstrebenden Spielern als auch etablierten Streamern eine Plattform, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich zum Champion krönen zu lassen.

Im Anschluss an das Turnier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an einem speziellen PVE-Showmatch teilzunehmen, bei dem exklusiv das neue Gameplay vorgestellt wird. Die Veranstaltung endet mit einer Preisverleihung zu Ehren der besten Teilnehmer.

Um sich für die Veranstaltung anzumelden, können sich Fans jetzt über die offiziellen Social-Media-Kanäle von FragPunk vorab registrieren.

Auch diejenigen, die nicht am Turnier teilnehmen, haben die Möglichkeit, vor Ort den exklusiven PVE-Modus auszuprobieren.

Für die weltweite Community, die von zu Hause aus zusieht, wird die Veranstaltung auf dem offiziellen FragPunk-Twitch-Kanal live übertragen, wo die Zuschauer über Twitch Drops exklusive Belohnungen im Spiel verdienen können.