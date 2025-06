FragPunk: Starttermin und Details zu Season 2: Rising Tempest

Autor:, in / FragPunk

FragPunk Season 2: Rising Tempest erscheint am 26. Juni mit neuer Lancer, neuen Karten und revolutionären Updates für den Spielmodus.

NetEase Games und Bad Guitar Studio haben heute alle Details zur zweiten Season „Rising Tempest“ von FragPunk bekannt gegeben, dem kostenlosen 5v5-Hero-Shooter mit einem einzigartigen Shard-Card-System.

Das große Update wird am 26. Juni 2025 veröffentlicht und führt einen neuen Lancer, zwei strategische Karten, weiterentwickelte Modi und radikale Updates der Spielmechanik ein. Spieler können sich jetzt für die neue Saison vorregistrieren.

Neuer Lancer: Hurricane

Trefft Hurricane auf dem Schlachtfeld! Hurricane ist Acmes erster Lancer-Eisbär. Obwohl er aus einer liebevollen Familie stammt, war er nie mit seinem Leben zufrieden; er hegte immer den tiefen Wunsch, anderen zu helfen.

Seine Chance bekam er, während eines heftigen Glunite-Sturms, als er erfolgreich andere Eisbären vor der Katastrophe rettete. Dieser Sturm verwandelte ihn in einen Lancer, und nun stürzt sich Hurricane in Abenteuer, die noch keiner seiner Artgenossen erlebt hat.

2 neue Karten, geschmiedet im Chaos

Die neue Saison bringt 2 brandneue Schlachtfelder, die auf die Flaggschiff-Modi zugeschnitten sind und das Chaos noch verstärken:

Itzamna: Die Sky-Port Shard Clash Arena

Schwebt in FragPunks erster Luftkampf-Arena über den Wolken. Itzamna definiert Vertikalität neu mit seiner schwebenden Sky-Port-Architektur, in der zerfallende himmlische Docks und hängende Stege inmitten tobender Stürme schweben.

Ein neues Zipline-Gerät ermöglicht es den Spielern, während des Spiels flexible Routen zu wählen, was eine spannende strategische Komponente hinzufügt.

Xibalba: Der komplexe Outbreak-Modus im Regenwald

Begebt euch in ein verfallenes Bio-Dschungel-Gefängnis, in dem das Überleben vom Instinkt abhängt. Xibalba verbindet klaustrophobische mesoamerikanische Ruinen mit erstickendem Regenwaldbewuchs und schafft so den komplexesten Outbreak-Schauplatz von FragPunk.

Die labyrinthartigen Routen verstärken das Verfolgungs- und Verteidigungserlebnis für beide Teams und betonen wie nie zuvor das dynamische Gameplay.

Chaotische neue Shard-Cards

In der kommenden Saison 2 kommen insgesamt rund 50 neue Shard-Cards auf das Schlachtfeld, die im Laufe der Saison alle zwei Wochen aktualisiert werden.

Einige der neuen Shard-Karten sind:

Manipulierte Duelle: Ein Spieler pro Team betritt die Duellarena vorzeitig.

Heilung durch Blindfeuer: Feindliche Kugeln, die dich streifen, stellen 3 HP wieder her.

Diebstahl des Konverters: Verteidiger können nun den Konverter erbeuten und an einen anderen Ort bringen.

Um das Spielerlebnis zu verbessern, hat das Team das Feedback der Spieler sorgfältig geprüft und beschlossen, mehrere neue Mechanismen in das Kartensammelsystem einzuführen. Dieses Update umfasst neue thematische Kartensammlungen wie „Shard Clash“ und „Outbreak“, die modusspezifische Fähigkeiten bieten.

Um sicherzustellen, dass die Spieler die neuen Inhalte leichter erleben können, werden alle zwei Wochen neue Karten in die Pools aufgenommen, begleitet von vorübergehenden Erhöhungen der Drop-Rate. Darüber hinaus sorgen regelmäßige Kartenrotationen für ein vielfältiges und sich weiterentwickelndes Meta.

Weiterentwickelte Playlists und Barrierefreiheit

In der zweiten Staffel von FragPunk gibt es auch einige spannende Änderungen an den Spielmodi. Der bei den Fans beliebte Chaos-Clash-Modus wird nun dauerhaft in der Playlist vertreten sein, während der Präzisionstest-Spiegelmodus mit verbesserter Technologie und speziellen Ranglisten zurückkehrt.

Darüber hinaus können Spieler ab Staffel 2 in allen Modi frei matchen, d. h. sie können sich für jeden Modus ohne Rotationsbeschränkungen anmelden. Außerdem wird die Arcade-Rotation abgeschafft, sodass Spieler dauerhaft Zugriff auf alle Arcade-Modi haben!