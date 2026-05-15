Free Play Days: Battlefield 6 führt neues Gratis-Wochenende an

Xbox startet neue Free Play Days mit Battlefield 6 und weiteren Spielen.

Xbox startet ein neues Free Play Days-Wochenende und bietet erneut mehrere Spiele zeitlich begrenzt kostenlos an. Dieses Mal stehen folgende Titel im Mittelpunkt:

Free Play Days

Battlefield 6

Bassmaster Fishing

JDM: Japanese Drift Master

Das Angebot gilt für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Standard sowie Xbox Game Pass Core beziehungsweise Xbox Live Gold-Nachfolger Essential.

Spielbar sind die Titel von Donnerstag, dem 14. Mai, bis Sonntag, dem 17. Mai.

Besonders Battlefield 6 dürfte dabei für großes Interesse sorgen, da Spieler den Shooter kostenlos ausprobieren und sich selbst ein Bild vom aktuellen Zustand des Spiels machen können.