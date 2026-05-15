Free Play Days: Battlefield 6 führt neues Gratis-Wochenende an

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Xbox startet neue Free Play Days mit Battlefield 6 und weiteren Spielen.

Xbox startet ein neues Free Play Days-Wochenende und bietet erneut mehrere Spiele zeitlich begrenzt kostenlos an. Dieses Mal stehen folgende Titel im Mittelpunkt:

Free Play Days

  • Battlefield 6
  • Bassmaster Fishing
  • JDM: Japanese Drift Master

Das Angebot gilt für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Standard sowie Xbox Game Pass Core beziehungsweise Xbox Live Gold-Nachfolger Essential.

Spielbar sind die Titel von Donnerstag, dem 14. Mai, bis Sonntag, dem 17. Mai.

Besonders Battlefield 6 dürfte dabei für großes Interesse sorgen, da Spieler den Shooter kostenlos ausprobieren und sich selbst ein Bild vom aktuellen Zustand des Spiels machen können.

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2 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 51695 XP Nachwuchsadmin 5+ | 15.05.2026 - 07:12 Uhr

    JDM: Japanese Drift Master werde ich mal ausprobieren. Danke für die Info. 👍🏻

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