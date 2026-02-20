Free Play Days: Battlefield 6 und mehr kostenlos spielbar

An diesem Wochenende sind Battlefield 6 und vier weitere Spiele kostenlos auf Xbox spielbar.

Das Wochenende steht an und viele Gamer haben einmal mehr die Qual der Wahl, welche Spiele die freien Stunden füllen sollen. Wer noch unentschlossen ist, hat dank der Free Play Days nochmals fünf weitere Spiele zur Auswahl.

Bis zum 22. Februar kostenlos Spielbar sind für Game-Pass-Abonnenten Battlefield 6, Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids, Sunderfolk, und Polterguys: Possession Party. Spieler ohne Abonnement erhalten Zugriff auf Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

Battlefield 6 – Der neueste Ableger der Shooter-Reihe bietet hochintensive Gefechte zwischen Infanterie, Fahrzeugen und Luftfahrzeugen auf riesigen Schlachtfeldern.

– Der neueste Ableger der Shooter-Reihe bietet hochintensive Gefechte zwischen Infanterie, Fahrzeugen und Luftfahrzeugen auf riesigen Schlachtfeldern. Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids – Ein Action-Strategiespiel in dem Spieler mit der Ressource Brainium eine Armee aus Bots aufbauen, um die verrückten Brains-in-Jars-Aliens zu besiegen.

– Ein Action-Strategiespiel in dem Spieler mit der Ressource Brainium eine Armee aus Bots aufbauen, um die verrückten Brains-in-Jars-Aliens zu besiegen. Sunderfolk – Ein taktisches Koop-RPG bei dem bis zu vier Spieler gemeinsam Abenteuer in den magischen und gefährlichen Sunderlands bestehen. Zum Spielen ist eine kostenlose Smartphone- oder Tablet-App erforderlich.

– Ein taktisches Koop-RPG bei dem bis zu vier Spieler gemeinsam Abenteuer in den magischen und gefährlichen Sunderlands bestehen. Zum Spielen ist eine kostenlose Smartphone- oder Tablet-App erforderlich. Polterguys: Possession Party – In diesem Multiplayer-Chaos schlüpfen bis zu acht Spieler als Geister in Alltagsgegenstände und versuchen mithilfe übernatürlicher Kräfte ihren Kontrahenten das Leben schwer zu machen.

– In diesem Multiplayer-Chaos schlüpfen bis zu acht Spieler als Geister in Alltagsgegenstände und versuchen mithilfe übernatürlicher Kräfte ihren Kontrahenten das Leben schwer zu machen. Jujutsu Kaisen Cursed Clash – Im 2-gegen-2-Action-Spiel basierend auf der beliebten Anime-Serie kommt es auf die perfekte Kombination der verfluchten Techniken der verschiedenen Charaktere an.