Free Play Days: Call of Duty: Black Ops 7 als Free Trial jetzt spielbar

Der Free Trial zu Call of Duty: Black Ops 7 bietet Spielern eine umfangreiche Auswahl an Maps und Spielmodi.

Im Zeitraum vom 2. bis 6. Juli können Spieler im Rahmen eines Free Trials in Call of Duty: Black Ops 7 einsteigen und umfangreiche Inhalte aus dem aktuellen Multiplayer- und Zombies-Angebot ausprobieren.

Im Mittelpunkt stehen dabei mehr als 45 Mehrspieler-Karten sowie über 10 Zombies-Karten, die im Testzeitraum vollständig verfügbar sind. Zusätzlich werden verschiedene Mehrspieler- und Zombies-Modi freigeschaltet.

Zu den spielbaren Mehrspielermodi gehören unter anderem Team Deathmatch, Herrschaft und Stellung. Damit stehen klassische und bekannte Spielvarianten zur Verfügung.

Auch im Zombies-Modus erhalten Spieler Zugriff auf mehrere Varianten, darunter Standard, Geführt und Überleben, die unterschiedliche Spielstile und Schwierigkeitsgrade abdecken.

Neu im Kartenpool sind unter anderem die Maps Zenith und Liminal, die ebenfalls im Rahmen des Free Trials getestet werden können.

Damit bietet der Zeitraum vom 2. bis 6. Juli einen umfassenden Einblick in den aktuellen Content von Call of Duty: Black Ops 7.