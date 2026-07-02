Free Play Days: Call of Duty Black Ops 7, Diablo IV und mehr gratis spielbar

Die Xbox Free Play Days starten eine neue Testphase mit mehreren bekannten Spielen, die für begrenzte Zeit kostenlos ausprobiert werden können.
Call of Duty: Black Ops 7 ist dabei für alle Xbox-Spieler frei zugänglich und kann zwischen dem 2. und 6. Juli getestet werden, während Diablo IV im Rahmen der Aktion sogar eine komplette Woche lang kostenlos spielbar bleibt und damit deutlich länger verfügbar ist als andere Titel im Angebot.
Mit Ikonei Island: An Earthlock Adventure erweitert sich das Programm zusätzlich für Game Pass Ultimate, Premium und Essential Mitglieder, die das Spiel von Donnerstag bis Sonntag ausprobieren können.
Ergänzt wird das Line-up durch Demonschool und The Stone of Madness, die im Rahmen eines zeitlich begrenzten Zwei-Stunden-Trials ebenfalls für alle Xbox-Mitglieder zur Verfügung stehen und das Free Play Days Wochenende abrunden.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
für mich eher uninteressant
Interessant zu wissen.
Free Play Days finde ich gelegentlich immer noch nett. Hatte letztes Wochenende mal Blades of Fire ausprobiert und finde das ganz nett, so dass es auf meiner Wunschliste gelandet ist.
Was immer noch schlecht ist ist, dass man die Spiele auf dem Dashboard nur so schwer findet.
Is nichts für mich dabei dieses mal 😅✌🏻
Nichts zum ausprobieren dabei. Danke für die Info. 👍🏻
Black Ops 7 und Diablo 4 hab ich schon genug gezockt, der Rest ist nichts für mich.
Nette Sache, aber dass D4 eine ganze Woche zugänglich ist, das wirft schon Fragen auf.
Welche Fragen denn? Mir fällt keine ein.