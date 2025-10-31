Free Play Days: Dead by Daylight, Post Trauma und mehr gratis spielen

Sieben Spiele sind dieses Wochenende kostenlos bei den Free Play Days auf Xbox spielbar.

Das lange Wochenende in einigen Bundesländern können sich Xbox-Spieler mit den Free Play Days versüßen. Mit sieben Spielen ist die Auswahl diesmal etwas größer ausgefallen.

Mit Dead by Daylight und Post Trauma sind auch zum heutigen Halloween passende Titel enthalten. Dazu läft noch die Gratiswoche in Call of Duty: Black Ops 6, in der auch der Zombies Modus zum Gruseln einlädt.

Free Play Days KW44/2025

Call of Duty: Black Ops 6

CATAN Konsolenediton

Dead by Daylight

Dragon Ball Xenoverse 2

Post Trauma

Warhammer 40.000: Rogue Trader

Yes, Your Grace