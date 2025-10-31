Free Play Days: Dead by Daylight, Post Trauma und mehr gratis spielen

Das lange Wochenende in einigen Bundesländern können sich Xbox-Spieler mit den Free Play Days versüßen. Mit sieben Spielen ist die Auswahl diesmal etwas größer ausgefallen.
Mit Dead by Daylight und Post Trauma sind auch zum heutigen Halloween passende Titel enthalten. Dazu läft noch die Gratiswoche in Call of Duty: Black Ops 6, in der auch der Zombies Modus zum Gruseln einlädt.
Free Play Days KW44/2025
Call of Duty: Black Ops 6
- Call of Duty: Black Ops 6 – Gratiszugang (Hier erfahrt ihr mehr)
- Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle – 63,99 statt 79,99 Euro
CATAN Konsolenediton
Dead by Daylight
- Dead by Daylight Standard Edition – 11,99 statt 29,99 Euro
- Dead by Daylight: Tokyo Ghoul“-Edition – 31,99 statt 39,99 Euro
- Dead by Daylight – Gold Edition – 55,99 statt 69,99 Euro
Dragon Ball Xenoverse 2
- Dragon Ball Xenoverse 2 Standard Edition – 7,99 statt 19,99 Euro
- Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition – 13,99 statt 39,99 Euro
- Dragon Ball Xenoverse 2 Special Edition – 39,99 statt 49,99 Euro
- Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle – 13,49 statt 89,99 Euro
Post Trauma
Warhammer 40.000: Rogue Trader
- Warhammer 40.000: Rogue Trader Standard Edition – 22,49 statt 49,99 Euro
- Warhammer 40.000: Rogue Trader Deluxe Edition – 29,24 statt 64,99 Euro
- Warhammer 40.000: Rogue Trader Voidfarer Edition – 44,99 statt 99,99 Euro
Yes, Your Grace
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Post Trauma könnte ich eventuell ausprobieren.
Das hab ich durchgespielt und kann dir nur davon abraten. Aber selber ausprobieren kann ja nicht schaden.
Echt so schlimm, mal sehen 🤔…
Echt so schlimm. Das ist Verschwendung von Geld und Lebenszeit.😅
Danke für die Warnung
Die Spiele habe ich entweder schon oder sie sind nichts für mich. Passt gut, da ich wenig Zeit zum zocken habe
Post Trauma ist echt gut.
Weiter oben wird es ziemlich zerrissen…
Zumindest an diesem Wochenende habe ich aber eh kaum Zeit 🙁
Glaube COD versucht dadurch die Battlefiled Spieler zurück zu bekommen, glaube für den Anfang wird das erstmal nicht gelingen, dafür wurde die Community zu lange ignoriert. Wobei die ja jetzt scheinbar wieder abliefern aber naja abwarten