Free Play Days: Diablo IV & mehr gratis: Kostenlose Spieltage starten auf Xbox

Xbox Game Pass bietet vom 12. bis 18. März Diablo IV und weitere Top-Spiele wie Killing Floor 3 und mehr zum kostenlosen Spielen an.

Xbox-Spieler dürfen sich auf ein prall gefülltes Wochenende freuen. Die Free Play Days bringen gleich mehrere beliebte Titel kostenlos auf die Konsolen: Killing Floor 3, Bassmaster Fishing, Worms W.M.D und Tropico 6 stehen vom 12. bis 15. März 2026 für alle Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential Mitglieder bereit.

Darüber hinaus können Spieler Diablo IV bereits seit dem 11. März 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit (10:00 Uhr PT) bis 18. März 2026, 19:00 Uhr kostenlos ausprobieren. Die offene Trial bietet die Gelegenheit, in die Welt von Sanctuary einzutauchen und das neue Action-RPG von Blizzard in vollem Umfang zu testen.

Die Aktion erlaubt sowohl Neueinsteigern als auch Veteranen, die Spiele ohne Kaufrisiko auszuprobieren, Erfolge freizuschalten und sich auf das volle Spielerlebnis vorzubereiten.