Free Play Days: Diablo IV & mehr gratis: Kostenlose Spieltage starten auf Xbox

Xbox-Spieler dürfen sich auf ein prall gefülltes Wochenende freuen. Die Free Play Days bringen gleich mehrere beliebte Titel kostenlos auf die Konsolen: Killing Floor 3, Bassmaster Fishing, Worms W.M.D und Tropico 6 stehen vom 12. bis 15. März 2026 für alle Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential Mitglieder bereit.
Darüber hinaus können Spieler Diablo IV bereits seit dem 11. März 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit (10:00 Uhr PT) bis 18. März 2026, 19:00 Uhr kostenlos ausprobieren. Die offene Trial bietet die Gelegenheit, in die Welt von Sanctuary einzutauchen und das neue Action-RPG von Blizzard in vollem Umfang zu testen.
Die Aktion erlaubt sowohl Neueinsteigern als auch Veteranen, die Spiele ohne Kaufrisiko auszuprobieren, Erfolge freizuschalten und sich auf das volle Spielerlebnis vorzubereiten.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich müsste eigentlich mal wieder Diablo 4 zocken. Meine Frau und ich hatten damals zusammen angefangen, aber dann irgendwie nicht weitergespielt, obwohl wir es eigentlich echt gut fanden. 🤔
Zockt eigentlich einer von euch Killing Floor?
Wie bitte?
🤣
Ich werde es mir mal ansehen
Killing Floor 3 wäre ganz nett, vielleicht schaue ich mal rein.