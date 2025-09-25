Free Play Days: Diablo IV, Rematch und mehr kostenlos spielen

Letzte Woche legten die Free Play Days eine Pause ein. Diese Woche kehren sie mit gleich sechs Spielen umso stärker zurück.
Zur Auswahl stehen unter anderem das Action-Rollenspiel Diablo IV, das Golfspiel PGA TOUR 2K25 und das actiongeladene Fußball-Spiel Rematch.
Zugriff auf die Free Play Days haben Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core ab sofort. Sie enden wie gewohnt Montagmorgen um 09:00 Uhr.
Free Play Days KW 39/2025
Bassmaster Fishing
Diablo IV
- Diablo IV – Standard Edition – 26,99 statt 59,99 Euro
- Diablo IV Erweiterungspaket – 63,99 statt 79,99 Euro
Dungeons 3
- Dungeons 3 Standard Edition – 7,49 statt 29,99 Euro
- Dungeons 3 Complete Collection – 15,99 statt 39,99 Euro
PGA TOUR 2K25
- PGA TOUR 2K25 Standard Edition – 44,99 statt 79,99 Euro
- PGA TOUR 2K25 Legend Edition – 71,99 statt 119,99 Euro
Rematch
- Rematch Standard Edition – 19,99 statt 24,99 Euro
- Rematch Pro Edition – 27,59 statt 34,49 Euro
- Rematch Elite Edition – 35,59 statt 44,49 Euro
Trailmakers
- Trailmakers Standard Edition – 8,99 statt29,99 Euro
- Trailmakers: Booster Edition – 29,19 statt 36,49 Euro
- Trailmakers: Deluxe Edition – 41,99 statt 52,49 Euro
- Trailmakers: Ultimate Edition – 50,39 statt 62,99 Euro
Alles keine Kracher, nichts für mich dabei.
64€ für Diablo 4 + DLC? 😂
Da habe ich auf Steam 45,50€ gezahlt
Auf dem PC sind die Spiele ja meist billiger
Ich werde Golfen und Angeln gehen.
Na hoffentlich hast du dann auch noch Zeit zum zocken
Nichts dabei für mich.
nichts für mich dabei.
Für mich ist dieses mal nichts dabei 😅 vielleicht mach ik einfach ma mit Doom weiter 🐙
Diablo 4 könnte interessant sein, wenn ich es nicht schon hätte und es nicht im Game Pass wäre