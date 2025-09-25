Free Play Days: Diablo IV, Rematch und mehr kostenlos spielen

Spielt Diablo IV, Remtach und weitere Spiele kostenlos mit den Free Play Days auf Xbox.

Letzte Woche legten die Free Play Days eine Pause ein. Diese Woche kehren sie mit gleich sechs Spielen umso stärker zurück.

Zur Auswahl stehen unter anderem das Action-Rollenspiel Diablo IV, das Golfspiel PGA TOUR 2K25 und das actiongeladene Fußball-Spiel Rematch.

Zugriff auf die Free Play Days haben Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate, -Standard oder -Core ab sofort. Sie enden wie gewohnt Montagmorgen um 09:00 Uhr.

Free Play Days KW 39/2025

Bassmaster Fishing

Diablo IV

Dungeons 3

PGA TOUR 2K25

Rematch

Trailmakers