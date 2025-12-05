Free Play Days: Diese Spiele könnt ihr am Wochenende kostenlos zocken

Auch dieses Wochenende gibt es wieder eine starke Auswahl für alle, die etwas Neues ausprobieren wollen. Folgende Titel stehen euch während der Free Play Days kostenlos zur Verfügung:
- Bassmaster Fishing – Angelt euch euren Rekordfang und entspannt zwischen digitalen Wellen.
- Destiny 2 – Perfekt, um ins Universum einzutauchen oder alte Abenteuer wieder aufleben zu lassen. (The Witch Queen, Lightfall, und The Final Shape)
- Everspace 2 – Weltraum-Action, Loot und rasante Dogfights.
- Descenders – Downhill-Action mit hoher Geschwindigkeit und noch höherem Risiko.
- Astria Ascending – Ein schönes JRPG für alle, die Story und rundenbasiertes Gameplay mögen.
- Way of the Hunter – Erkundet weite Landschaften und erlebt realistische Jagdausflüge.
Werdet ihr etwas davon ausprobieren?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Keine Zeit, zuviel anderes zu spielen xD
Für mich ist nix dabei