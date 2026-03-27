Free Play Days: Diese Spiele könnt ihr jetzt kostenlos spielen

Mit den neuen Free Play Days stehen zwei neue Spiele für kurze Zeit kostenlos zum Ausprobieren bereit.

Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Xbox Free Play Days. Ab dem 26. März können Spieler für begrenzte Zeit ausgewählte Titel kostenlos ausprobieren und neue Spielerlebnisse entdecken.

Mit dabei ist Train Sim 6: Thomas & Friends Edition, das für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und Game Pass Essential verfügbar ist. Spieler können bis einschließlich 29. März in die Welt der Züge eintauchen und das Spiel ohne zusätzliche Kosten testen.

Parallel dazu steht Rubber Bandits im Rahmen der Free Play Days for All allen Xbox-Mitgliedern offen. Damit erhalten auch Spieler ohne aktives Abonnement die Möglichkeit, den chaotischen Multiplayer-Titel auszuprobieren und sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen.

Die Aktion bietet eine gute Gelegenheit, neue Spiele kennenzulernen und verschiedene Genres auszutesten. Wie gewohnt endet der Zugriff am Sonntag, sodass interessierte Spieler nur ein begrenztes Zeitfenster haben, um die Inhalte auszuprobieren.