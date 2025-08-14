Free Play Days: Diese Spiele sind am Wochenende kostenlos spielbar

Drei Spiele sind bei den Free Play Days kostenlos am Wochenende spielbar.

Im Rahmen der Xbox Free Play Days vom 14. bis 17. August 2025 stehen euch drei Spiele kostenlos zur Verfügung.

Star Overdrive kann von allen Xbox-Spielern ohne Abonnement gespielt werden. Für The Catch: Carp & Coarse Fishing und Survival: Fountain of Youth ist eine Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate, Standard oder Core erforderlich.

Star Overdrive ist ein actionreiches Open-World-Abenteuer, in dem ihr mit einem Hoverboard über einen fremden Planeten rast, Tricks ausführt, Gegner bekämpft und Rätsel löst. Das Spiel ist für Xbox Series X|S optimiert und bietet eine Mischung aus Geschwindigkeit, Kampf und Erkundung.

The Catch: Carp & Coarse Fishing ist eine Angelsimulation mit über 35 Fischarten, 125 Bossfischen und fünf Angelorten. Ihr müsst Strategie und Geduld beweisen, um die größten Fänge zu erzielen.

Survival: Fountain of Youth versetzt euch in die Rolle eines gestrandeten Entdeckers des 16. Jahrhunderts auf den Karibikinseln. Ihr sammelt Ressourcen, baut Unterkünfte und erkundet 18 Inseln, um die Geheimnisse einer alten Zivilisation und eures eigenen Schicksals zu lüften.

Alle drei Titel sind während des Aktionszeitraums über die Free Play Days-Kollektion im Xbox Store verfügbar. Fortschritte und Erfolge werden gespeichert und können bei einem späteren Kauf übernommen werden. Rabatte auf die Vollversionen sind ebenfalls erhältlich.