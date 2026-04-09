Free Play Days: Diese Spiele sind am Wochenende kostenlos spielbar

Die aktuellen Free Play Days bringen eine neue Auswahl an Spielen, die für kurze Zeit kostenlos ausprobiert werden können. Im Mittelpunkt steht dabei Subnautica, das für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential vom 9. April bis zum 12. April spielbar ist.
Parallel dazu stehen mit Project Motor Racing und One Piece: Pirate Warriors 4 zwei weitere Titel im Rahmen von „Free Play Days for All“ bereit. Diese können im gleichen Zeitraum von allen Xbox-Nutzern ohne zusätzliche Mitgliedschaft getestet werden.
Eine besondere Aktion betrifft Graveyard Keeper. Das Spiel kann nicht nur ausprobiert, sondern im Aktionszeitraum dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Die Verfügbarkeit reicht vom 9. April ab 18:00 Uhr bis zum 13. April um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
Damit bietet das Wochenende eine Mischung aus zeitlich begrenzten Tests und einer dauerhaften Ergänzung für die eigene Sammlung.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Project Motor Racing werde ich mal ausprobieren. 😁 Rest ist uninteressant. Danke für die Info. 👍🏻
One Piece Pirate Warriors 4 werde ich wohl mal anzocken.
Vielleicht schau ik in subnautica nochmal rein 😅 One Piece werd ik mit meiner Frau ne runde spielen ✌🏻😅 danke für die Info
Nix für mich dabei. Mir reicht Planet Coaster 2 ausm Game Pass
Cool, danke für die Info. Graveyard Keeper gleich mal mitgenommen.💚👍
Graveyard keeper für umme nehm ich mit
Viel Spaß mit Project Motor Racing 🤣🤣🤣
Für umsonst kann man sich das sicher anschauen und Gewissheit haben es nicht zu kaufen.🫡😛
Habe ich mir schon gedacht, dann spare ich mir den download.
Graveyard keeper kann man behalten . Ist ja super. Danke für die Info 😉
Ich hab zu viele Games. Keine Zeit für die Free Play Days