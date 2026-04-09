Free Play Days: Diese Spiele sind am Wochenende kostenlos spielbar

Spielt diese Spiele am Wochenende bei den Free Play Days – eines davon dürft ihr sogar dauerhaft behalten!

Die aktuellen Free Play Days bringen eine neue Auswahl an Spielen, die für kurze Zeit kostenlos ausprobiert werden können. Im Mittelpunkt steht dabei Subnautica, das für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential vom 9. April bis zum 12. April spielbar ist.

Parallel dazu stehen mit Project Motor Racing und One Piece: Pirate Warriors 4 zwei weitere Titel im Rahmen von „Free Play Days for All“ bereit. Diese können im gleichen Zeitraum von allen Xbox-Nutzern ohne zusätzliche Mitgliedschaft getestet werden.

Eine besondere Aktion betrifft Graveyard Keeper. Das Spiel kann nicht nur ausprobiert, sondern im Aktionszeitraum dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Die Verfügbarkeit reicht vom 9. April ab 18:00 Uhr bis zum 13. April um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Damit bietet das Wochenende eine Mischung aus zeitlich begrenzten Tests und einer dauerhaften Ergänzung für die eigene Sammlung.