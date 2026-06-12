Free Play Days: Diese Spiele sind am Wochenende kostenlos verfügbar

Die neuen Free Play Days bringen kostenlose Spielzeit für drei Titel auf Xbox.

Mit den aktuellen Free Play Days können Xbox-Spieler auch an diesem Wochenende wieder mehrere Titel kostenlos ausprobieren. Diesmal stehen der Multiplayer-Shooter Hell Let Loose, das Zombie-Survival-Spiel State of Decay 2: Juggernaut Edition sowie das düstere Action-Adventure Blasphemous 2 im Angebot.

Hell Let Loose kann von Mitgliedern von Xbox Game Pass Ultimate, Core und Standard vom 11. bis 14. Juni kostenlos gespielt werden. Der Taktik-Shooter setzt auf groß angelegte Schlachten mit bis zu 100 Spielern und fordert intensive Teamarbeit auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs.

Ebenfalls vom 11. bis 14. Juni steht State of Decay 2: Juggernaut Edition allen Xbox-Spielern kostenlos zur Verfügung. Für die Teilnahme ist keine Game Pass-Mitgliedschaft erforderlich. Spieler können ihre eigene Überlebendengemeinschaft aufbauen, Ressourcen sammeln und sich gegen die Zombie-Bedrohung behaupten.

Darüber hinaus bietet Microsoft Blasphemous 2 als kostenlose Testversion für alle Xbox-Mitglieder an. Das Metroidvania kann während des Aktionszeitraums bis zu fünf Stunden lang gespielt werden. Die Fortsetzung setzt erneut auf anspruchsvolle Kämpfe, Erkundung und eine düstere Fantasy-Welt.

Wie üblich bleiben während der Free Play Days erzielte Fortschritte und freigeschaltete Erfolge erhalten und können bei einem späteren Kauf der Vollversion übernommen werden.