Free Play Days: Diese Spiele sind jetzt kostenlos spielbar

Xbox hat kurz vor dem Jahresende eine besonders umfangreiche Free Play Days-Aktion gestartet und gibt euch die Möglichkeit, zahlreiche Top-Games kostenlos auszuprobieren.
Im Fokus stehen dabei große Blockbuster wie Call of Duty: Black Ops 7, NBA 2K26, Fallout 76, Ark: Survival Ascended sowie weitere bekannte Titel. Das Angebot richtet sich an Xbox Game Pass Ultimate-, Premium- und Essential-Mitglieder und läuft von Donnerstag, dem 18. Dezember, bis Sonntag, dem 21. Dezember, auf Xbox-Konsolen und PC.
Im Rahmen der Free Play Days stehen euch NBA 2K26, WWE 2K25, PGA Tour 2K25, Ark: Survival Ascended und The Forgotten City ohne Zusatzkosten zur Verfügung.
Die Spiele können während des Aktionszeitraums vollständig gespielt werden, inklusive Multiplayer-Modi, Karriereinhalten und Online-Funktionen. Fortschritte bleiben bei einem späteren Kauf erhalten, was die Aktion besonders attraktiv für Spieler macht, die neue Games testen oder tief in laufende Sport- und Survival-Games einsteigen wollen.
Ein besonderes Highlight ist Call of Duty: Black Ops 7. Der aktuelle Shooter ist im Rahmen der Aktion deutlich länger freigeschaltet als die übrigen Titel. Bis zum 22. Dezember könnt ihr den Multiplayer sowie den Zombies-Modus kostenlos spielen.
Damit bietet Xbox euch mehrere Tage intensives FPS-Gameplay, Online-Matches und Koop-Action in einem der aktuell meistgespielten Shooter-Franchises. Die Kampagne ist von der Gratis-Aktion ausgenommen, der Fokus liegt klar auf Multiplayer und Zombies.
Zusätzlich gibt es ein separates Angebot für Fallout 76. Das Online-Rollenspiel von Bethesda ist für alle Xbox-Mitglieder bis zum 23. Dezember kostenlos spielbar. Dafür ist kein Xbox Game Pass-Abonnement erforderlich. Egal, ob Xbox Game Pass Ultimate, Premium, Essential oder gar keine Mitgliedschaft, jeder kann die postapokalyptische Open World erkunden, Quests abschließen und den Online-Multiplayer testen. Gerade für Neueinsteiger bietet sich so die Gelegenheit, Fallout 76 risikofrei kennenzulernen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vielleicht schaff ik es ein bisschen WWE 2K25 auszuprobieren 😅✌🏻 danke für die Info
Kein Spiel dabei, dass ich ausprobieren werde. Danke für die Info. 👍🏻
Wenn ich Zeit finde schaue ich evtl mal in NBA rein, um der guten alten Supernintendo -Zeiten wegen.
Nichts dabei was Ich da unbedingt ausprobieren müsste.
Aber Ich gab eh noch viel zu viel zu tun.
Und bei CoD ist ab morgen Abend wieder 2XP Weekend
Auffällig oft machen sie das, wollen vielleicht die Spieler milde stimmen.
Nichts dabei, NBA werde ich wohl nicht mehr anrühen und Ark Survival reizt mich nicht besonders.
Viele und gute spiele dabei.
Aber ich bin mit meiner vollen Bibliothek beschäftigt
Danke für die Info.
Nichts dabei, was ich jetzt direkt installieren würde.