Free Play Days: Diese Spiele sind jetzt kostenlos spielbar

Gratis-Zugriff auf Call of Duty: Black Ops 7, NBA 2K26, Fallout 76 und mehr bei den Free Play Days!

Xbox hat kurz vor dem Jahresende eine besonders umfangreiche Free Play Days-Aktion gestartet und gibt euch die Möglichkeit, zahlreiche Top-Games kostenlos auszuprobieren.

Im Fokus stehen dabei große Blockbuster wie Call of Duty: Black Ops 7, NBA 2K26, Fallout 76, Ark: Survival Ascended sowie weitere bekannte Titel. Das Angebot richtet sich an Xbox Game Pass Ultimate-, Premium- und Essential-Mitglieder und läuft von Donnerstag, dem 18. Dezember, bis Sonntag, dem 21. Dezember, auf Xbox-Konsolen und PC.

Im Rahmen der Free Play Days stehen euch NBA 2K26, WWE 2K25, PGA Tour 2K25, Ark: Survival Ascended und The Forgotten City ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

Die Spiele können während des Aktionszeitraums vollständig gespielt werden, inklusive Multiplayer-Modi, Karriereinhalten und Online-Funktionen. Fortschritte bleiben bei einem späteren Kauf erhalten, was die Aktion besonders attraktiv für Spieler macht, die neue Games testen oder tief in laufende Sport- und Survival-Games einsteigen wollen.

Ein besonderes Highlight ist Call of Duty: Black Ops 7. Der aktuelle Shooter ist im Rahmen der Aktion deutlich länger freigeschaltet als die übrigen Titel. Bis zum 22. Dezember könnt ihr den Multiplayer sowie den Zombies-Modus kostenlos spielen.

Damit bietet Xbox euch mehrere Tage intensives FPS-Gameplay, Online-Matches und Koop-Action in einem der aktuell meistgespielten Shooter-Franchises. Die Kampagne ist von der Gratis-Aktion ausgenommen, der Fokus liegt klar auf Multiplayer und Zombies.

Zusätzlich gibt es ein separates Angebot für Fallout 76. Das Online-Rollenspiel von Bethesda ist für alle Xbox-Mitglieder bis zum 23. Dezember kostenlos spielbar. Dafür ist kein Xbox Game Pass-Abonnement erforderlich. Egal, ob Xbox Game Pass Ultimate, Premium, Essential oder gar keine Mitgliedschaft, jeder kann die postapokalyptische Open World erkunden, Quests abschließen und den Online-Multiplayer testen. Gerade für Neueinsteiger bietet sich so die Gelegenheit, Fallout 76 risikofrei kennenzulernen.