Free Play Days: Diese Spiele sind jetzt kostenlos spielbar

Sea of Thieves, Hell Let Loose und mehr können während der Free Play Days auf Xbox jetzt kostenlos gespielt werden.

Das Wochenende auf Xbox steht ganz im Zeichen von Abenteuer, Chaos und Teamgeist. Die dieswöchigen Free Play Days bieten Spielern die Möglichkeit, einige der beliebtesten Titel auf Xbox völlig kostenlos auszuprobieren.

Vom 19. bis zum 22. März können Besitzer von Xbox Game Pass Ultimate, Premium oder Essential Totally Reliable Delivery Service und Hell Let Loose testen, während alle Xbox-Mitglieder in den Genuss von Sea of Thieves, Trailmakers und Firefighting Simulator: Ignite kommen.

Fans von Piratenabenteuern können endlich wieder in die stürmische Welt von Sea of Thieves eintauchen, in der man als Crew zusammenarbeitet, Schätze sucht und epische Seegefechte erlebt. Kreative Tüftler werden bei Trailmakers voll auf ihre Kosten kommen und ihre eigenen Fahrzeuge konstruieren, um herausfordernde Strecken zu meistern.

Wer lieber für Action und Chaos sorgt, wird mit Totally Reliable Delivery Service eine irrwitzige Physik-betonte Lieferung erleben, während Strategen in Hell Let Loose auf historischen Schlachtfeldern taktisches Geschick beweisen müssen.

Für alle, die schon immer einmal Feuerwehr spielen wollten, hält Firefighting Simulator: Ignite spannende Einsätze bereit, bei denen Feuer gelöscht und Leben gerettet werden muss.

Die Free Play Days bieten somit die perfekte Gelegenheit, neue Spiele auszuprobieren, bevor man sich für einen Kauf entscheidet oder die Titel dauerhaft im Xbox Game Pass spielt.

Dieses Wochenende lohnt es sich, das Pad in die Hand zu nehmen und die kostenlosen Abenteuer zu erleben – egal, ob allein, mit Freunden oder online in der Community.

Wer von euch ist dabei?