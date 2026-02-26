Free Play Days: Diese Spiele sind kostenlos spielbar

Xbox Game Pass Mitglieder können vom 26.02. bis 01.03. neue Spiele testen, inklusive The Sinking City Remastered für alle Spieler.

Für alle, die am Wochenende nach neuen Spielerlebnissen suchen, starten auf Xbox die Free Play Days. Vom Donnerstag, 26.02., bis Sonntag, 01.03., haben Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential Mitglieder Zugriff auf ausgewählte Titel zum kostenlosen Ausprobieren.

Zu den Highlights gehören Atari 50: Anniversary Celebration, Stuffed, Moving Out 2 sowie Anno 117: Pax Romana. Die Spiele stehen für die Dauer des Events allen berechtigten Mitgliedern zum Herunterladen und Ausprobieren bereit.

Zusätzlich ist The Sinking City Remastered für alle Xbox-Spieler verfügbar, unabhängig von einer Xbox Game Pass-Mitgliedschaft. Parallel dazu können Spieler am Marathon-Server-Slam-Event teilnehmen, das bis Montag, 02.03., offensteht und ebenfalls kostenlos spielbar ist.

Die Free Play Days bieten damit die Möglichkeit, neue Genres zu testen, Koop-Titel auszuprobieren und beliebte Spiele erneut zu erleben – ganz ohne zusätzliche Kosten für die Dauer des Wochenendes.

  3. GERxJOHNNY 65350 XP Romper Domper Stomper | 26.02.2026 - 17:23 Uhr

    Die Atari Collection schaue ich mir mal an. Heute Abend dann lasse ich mich bei Marathon richtig fertig machen

  5. Rotten 103105 XP Elite User | 26.02.2026 - 17:34 Uhr

    Vielleicht teste ik die Atari Collection, ansonsten is nichts für mich dabei 😅✌🏻

