Free Play Days: Diese vier Spiele sind jetzt kostenlos spielbar

Die Free Play Days starten mit einer starken Auswahl und bieten euch gleich vier Spiele zum Ausprobieren. Zwei davon sind exklusiv für Mitglieder, zwei stehen allen Xbox‑Spielern offen – ganz ohne Game‑Pass‑Abo.
Für Game Pass Ultimate, Premium und Essential
Vom 12. bis 15. Februar 2026 spielbar:
- Lynked: Banner of the Spark
- Age of Wonders 4
Beide Titel stehen über das Wochenende hinweg bereit und können in vollem Umfang getestet werden.
Für alle Xbox‑Spieler – keine Mitgliedschaft nötig
Ebenfalls vom 12. bis 15. Februar 2026 kostenlos spielbar:
- NHL 26
- Sword Art Online Fractured Daydream
Diese beiden Spiele sind Teil der Aktion Free Play Days for All, wodurch jeder Xbox‑Spieler reinschnuppern kann.
Vier Spiele, vier Genres, ein Wochenende – perfekte Gelegenheit, Neues auszuprobieren oder einen Titel zu testen, den ihr schon länger im Blick habt.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist nichts für mich dabei. Lynked: Banner of the Spark besitze ich, was ich hier ja gewonnen habe. 😃
Danke für die Info. 👍🏻
Age of Wonders 4 für jeden Rundenstrategie und Heroes of Might and Magic Fan gut zum reinschnuppern.
Nichts dabei für mich
Eventuell wäre Sword Art Online interessant, muss ich gucken, ob ich dazu kommen werde.