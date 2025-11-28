Free Play Days: Diese Xbox-Spiele sind jetzt kostenlos spielbar

Xbox bietet euch an diesem Wochenende eine besonders umfangreiche Auswahl an kostenlosen Spielen, die ihr ohne zusätzliche Kosten ausprobieren könnt.

Das Wochenende bietet ideale Bedingungen, um neue Xbox Spiele anzutesten, Fortschritte zu sammeln und möglicherweise neue Favoriten für zukünftige Gaming-Sessions zu finden.

Für Spieler mit einer Xbox Game Pass Ultimate, Premium oder Essential Mitgliedschaft stehen Hammerwatch 2 und The First Berserker Khazan bereit. Beide Titel können vom 27. November bis zum 30. November vollständig getestet werden und bieten damit eine ideale Gelegenheit, neue Inhalte und Spielmechaniken kennenzulernen.

Darüber hinaus stellt Xbox auch Spielern ohne Game Pass Mitgliedschaft mehrere kostenlose Titel zur Verfügung. Hypnospace Outlaw, Let’s Build a Zoo und Biped 2 können von allen Xbox-Nutzern im gleichen Zeitraum ausprobiert werden.

Mit dieser Auswahl erweitert Xbox das Free Play Days Angebot deutlich und ermöglicht es der gesamten Community, verschiedene Genres und Spielkonzepte zu entdecken.