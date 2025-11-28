Free Play Days: Diese Xbox-Spiele sind jetzt kostenlos spielbar

7 Autor: , in News / Free Play Days
Kostenloses Xbox-Wochenende: Mehr Spiele am Wochenende im Free Play Days Line-up!

Xbox bietet euch an diesem Wochenende eine besonders umfangreiche Auswahl an kostenlosen Spielen, die ihr ohne zusätzliche Kosten ausprobieren könnt.

Das Wochenende bietet ideale Bedingungen, um neue Xbox Spiele anzutesten, Fortschritte zu sammeln und möglicherweise neue Favoriten für zukünftige Gaming-Sessions zu finden.

Für Spieler mit einer Xbox Game Pass Ultimate, Premium oder Essential Mitgliedschaft stehen Hammerwatch 2 und The First Berserker Khazan bereit. Beide Titel können vom 27. November bis zum 30. November vollständig getestet werden und bieten damit eine ideale Gelegenheit, neue Inhalte und Spielmechaniken kennenzulernen.

Darüber hinaus stellt Xbox auch Spielern ohne Game Pass Mitgliedschaft mehrere kostenlose Titel zur Verfügung. Hypnospace Outlaw, Let’s Build a Zoo und Biped 2 können von allen Xbox-Nutzern im gleichen Zeitraum ausprobiert werden.

Mit dieser Auswahl erweitert Xbox das Free Play Days Angebot deutlich und ermöglicht es der gesamten Community, verschiedene Genres und Spielkonzepte zu entdecken.

  3. Katanameister 253400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.11.2025 - 07:22 Uhr

    First Berserker Khazan wäre was für mich, wollte das aber sowieso irgendwann noch kaufen.

  5. Rotten 78345 XP Tastenakrobat Level 4 | 28.11.2025 - 07:30 Uhr

    Dit Berserker game probier ik vielleicht ma aus oder hypnospace 😅 danke für die Info

  7. Homunculus 278920 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.11.2025 - 09:19 Uhr

    Ach schade Khazan hätte ich gerne probiert.
    Die Demo war im Noob Modus ganz okay.

    Dann werde ich mir mal Let’s build a Zoo ziehen und neuen Versuch starten. Das hatte ich schon mal angespielt, konnte mich da aber nicht abholen.

