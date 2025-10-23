Free Play Days: EA SPORTS FC 26 und mehr kostenlos spielbar

Spielt bei den Free Play Days fünf Spiele kostenlos, darunter den aktuellen Teil der EA SPORTS FC-Reihe.

Für das nasskalte Wochenende hat Xbox bestens vorgesorgt und die Auswahl an Spielen bei den Free Play Days mit fünf Titeln bestückt.

Unter anderem könnt ihr mit EA SPORTS FC 26 ein paar Tore schießen, in paar Häuser in House Flipper 2 renovieren oder heimgesuchte Orte in Phasmophobia aufsuchen.

Für den Zugriff auf die Spiele benötigt ihr ein Abonnement von Xbox Game Pass Ultimate, Premium oder Essential.

Free Play Days – KW43/2025

EA SPORTS FC 26

The Outlast Trials

House Flipper 2

Phasmophobia

Descenders Next

