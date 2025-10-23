Free Play Days: EA SPORTS FC 26 und mehr kostenlos spielbar

Für das nasskalte Wochenende hat Xbox bestens vorgesorgt und die Auswahl an Spielen bei den Free Play Days mit fünf Titeln bestückt.
Unter anderem könnt ihr mit EA SPORTS FC 26 ein paar Tore schießen, in paar Häuser in House Flipper 2 renovieren oder heimgesuchte Orte in Phasmophobia aufsuchen.
Für den Zugriff auf die Spiele benötigt ihr ein Abonnement von Xbox Game Pass Ultimate, Premium oder Essential.
Free Play Days – KW43/2025
EA SPORTS FC 26
The Outlast Trials
House Flipper 2
Phasmophobia
Descenders Next
- Descenders Next (Spielvorschau) – 23,99 statt 29,99 Euro
- Descenders Next Ultimate Bundle (Spielvorschau) – 39,59 statt 49,49 Euro
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
The Outlast Trials finde ich relativ interessant.