Free Play Days: EA SPORTS übernimmt die kostenlosen Spieltage

EA Sports feiert die Free Play Days auf Xbox: FC 26, Madden NFL 26, College Football 26 und weitere Sporthits stehen vier Tage lang kostenlos bereit!

Ein sportgeladenes Wochenende steht bevor, denn die EA Sports Week kehrt vom 15. bis 18. Januar auf Xbox zurück und bringt eine ganze Reihe aktueller Sportspiele kostenlos ins Free Play Days Programm.

Spieler erhalten die Gelegenheit, die neuesten Ableger von EA Sports FC 26, Madden NFL 26, College Football 26 und NHL 26 ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren und sich einen Eindruck von den jüngsten Gameplay‑Verbesserungen und Kaderupdates zu verschaffen.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen mehrere Athleten, die in den aktuellen Titeln deutliche Leistungssteigerungen erhalten haben. Dazu zählt der erfahrene Mittelfeldspieler Toni Kroos, der in FC 26 als Icon zurückkehrt.

Auch Cam Skattebo feiert sein Debüt in Madden 26, während Alyssa Thompson und Ellie Carpenter in FC 26 mit verbesserten Werten vertreten sind. Die Free Play Days ermöglichen es, diese Upgrades direkt im Spiel zu erleben, bevor nach dem Event zeitlich begrenzte Rabatte den Einstieg erleichtern.

Neben den Haupttiteln der EA Sports Reihe stehen an diesem Wochenende auch weitere Spiele zur Verfügung. Besitzer von Xbox Game Pass Ultimate, Premium oder Essential können zusätzlich F1 25, UFC 5 und PGA Tour ausprobieren und so ein besonders breites Spektrum an Sportgenres testen.

Free Play Days For All

EA Sports FC 26

Madden NFL 26

College Football 26

NHL 26

Free Play Days

Game Pass-Mitgliedschaft erforderlich

F1 25

UFC 5

PGA Tour

Welches Spiel von EA Sports werdet ihr ausprobieren?