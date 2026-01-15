Free Play Days: EA SPORTS übernimmt die kostenlosen Spieltage

Ein sportgeladenes Wochenende steht bevor, denn die EA Sports Week kehrt vom 15. bis 18. Januar auf Xbox zurück und bringt eine ganze Reihe aktueller Sportspiele kostenlos ins Free Play Days Programm.
Spieler erhalten die Gelegenheit, die neuesten Ableger von EA Sports FC 26, Madden NFL 26, College Football 26 und NHL 26 ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren und sich einen Eindruck von den jüngsten Gameplay‑Verbesserungen und Kaderupdates zu verschaffen.
Im Mittelpunkt der Aktion stehen mehrere Athleten, die in den aktuellen Titeln deutliche Leistungssteigerungen erhalten haben. Dazu zählt der erfahrene Mittelfeldspieler Toni Kroos, der in FC 26 als Icon zurückkehrt.
Auch Cam Skattebo feiert sein Debüt in Madden 26, während Alyssa Thompson und Ellie Carpenter in FC 26 mit verbesserten Werten vertreten sind. Die Free Play Days ermöglichen es, diese Upgrades direkt im Spiel zu erleben, bevor nach dem Event zeitlich begrenzte Rabatte den Einstieg erleichtern.
Neben den Haupttiteln der EA Sports Reihe stehen an diesem Wochenende auch weitere Spiele zur Verfügung. Besitzer von Xbox Game Pass Ultimate, Premium oder Essential können zusätzlich F1 25, UFC 5 und PGA Tour ausprobieren und so ein besonders breites Spektrum an Sportgenres testen.
Free Play Days For All
- EA Sports FC 26
- Madden NFL 26
- College Football 26
- NHL 26
Free Play Days
Game Pass-Mitgliedschaft erforderlich
- F1 25
- UFC 5
- PGA Tour
Welches Spiel von EA Sports werdet ihr ausprobieren?
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Welches Spiel von EA Sports werdet ihr ausprobieren?“
Keines der genannten. Trotzdem Danke für die Info. 👍🏻✌🏻
Auf College Football und normal NfL hätte ich schon Bock zur Zeit
Eigentlich keins, wenn ich mir aber eines aussuchen müsste, wäre es wohl UFC 5.
Nix. Gibt’s denn keine Joystickrüttelspiele mehr wie damals(tm) bei Summer- und Wintergames? Ich fand die mit Kumpels vorm C64 echt lustig und sowas hätte ich heute gerne wieder, aber halt mit Online Zusammenspiel.
Das wäre echt lustig, oder etwas in Richtung california games 😅✌🏻
In der Tat. Ich würde heute sowas wenigstens bei den Ein-Euro-Spielen mit den 5000er Gamerscores erwarten. Aber da gibt’s leider nur das Hunderttausendste Billig Jump’n Run. Keine sehr kreative Ecke des XBox Stores.
Sollte ja eigentlich machbar sein könnte man denken 🤭 hast schon recht, se bleiben immer bei dem gleichen Ramsch
Werd mir das neue Madden mal anschauen ✌🏻 danke für die Info
Danke für die Info aber bin nicht so der Sport Spieler 😅
Nüx für mich.