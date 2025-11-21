Free Play Days: Expeditions: A MudRunner Game und mehr kostenlos spielen

Expeditions: A MudRunner Game und fünf weitere Spiele sind in den Free Play Days dieses Wochenende kostenlos spielbar.

Sechs Spiele retten vielleicht euer Gaming-Wochenende auf der Xbox und sorgen in den kalten Tagen für unterhaltsame Stunden an der Konsole.

Mit Xbox Game Pass Ultimate, Premium oder Essential habt ihr diese Woche Zugriff auf die drei Spiele Wildgate, Police Simulator: Patrol Officers sowie Expeditions: A MudRunner Game.

Ganz ohne eine Mitgliedschaft können Xbox-Spieler hingegen Nowhere Prophet, One Piece: Pirate Warriors 4 und For the King II ausprobieren.

Für einige der genannten Spiele sind im Microsoft Store Rabatte hinterlegt.

Und wie immer gilt: Nach einem Kauf könnt ihr dank Cloud-Speicherung dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt.