Free Play Days: Fünf Warhammer-Spiele am Wochenende gratis spielbar

8 Autor: , in News / Free Play Days
Übersicht

Free Play Days: Gleich mehrere Warhammer-Spiele am Wochenende kostenlos auf Xbox verfügbar!

Im Rahmen der Warhammer Skulls Celebration stellt Xbox am Wochenende gleich fünf Titel aus dem Warhammer-Universum im Rahmen der Free Play Days kostenlos zur Verfügung.

Die Aktion läuft von Donnerstag, 21. Mai bis Montag, 25. Mai und ist für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential verfügbar.

Xbox Free Play Days

  • Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters
  • Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition
  • Warhammer 40.000: Battlesector
  • Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr
  • Warhammer 40.000: Rogue Trader

Als Bonus können Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition und Warhammer 40.000: Rogue Trader sowohl auf Xbox-Konsolen als auch auf Xbox auf PC gespielt werden.

Die Aktion bietet damit einen breiten Querschnitt durch unterschiedliche Genres innerhalb des Warhammer-Universums – von taktischen Strategiespielen bis hin zu klassischen RPG- und Action-Erlebnissen.

Nach Ende des Zeitraums werden die Spiele wieder aus dem kostenlosen Angebot entfernt und müssen separat erworben werden. Während der Free Play Days gibt es auf alle beteiligten Spiele satte Rabatte im Xbox Store.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Free Play Days

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Rob Acid 18270 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 21.05.2026 - 19:17 Uhr

    Fanservice vom feinsten zum Skull Event. Leider besitze ich aber alle schon.

    0
  3. Mr Poppell 118380 XP Scorpio King Rang 4 | 21.05.2026 - 19:23 Uhr

    Inquisitor Martyr kann ich wärmstens empfehlen, das hat mir sehr gefallen und habe es komplettiert.

    Es einen Diablo Klon zu nennen wäre falsch aber irgendwie auch nicht.

    Ich werd mit Forza aber wieder Japan unsicher machen, sorry 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort