Free Play Days: Fünf Warhammer-Spiele am Wochenende gratis spielbar

Free Play Days: Gleich mehrere Warhammer-Spiele am Wochenende kostenlos auf Xbox verfügbar!

Im Rahmen der Warhammer Skulls Celebration stellt Xbox am Wochenende gleich fünf Titel aus dem Warhammer-Universum im Rahmen der Free Play Days kostenlos zur Verfügung.

Die Aktion läuft von Donnerstag, 21. Mai bis Montag, 25. Mai und ist für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential verfügbar.

Xbox Free Play Days

Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters

Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition

Warhammer 40.000: Battlesector

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr

Warhammer 40.000: Rogue Trader

Als Bonus können Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition und Warhammer 40.000: Rogue Trader sowohl auf Xbox-Konsolen als auch auf Xbox auf PC gespielt werden.

Die Aktion bietet damit einen breiten Querschnitt durch unterschiedliche Genres innerhalb des Warhammer-Universums – von taktischen Strategiespielen bis hin zu klassischen RPG- und Action-Erlebnissen.

Nach Ende des Zeitraums werden die Spiele wieder aus dem kostenlosen Angebot entfernt und müssen separat erworben werden. Während der Free Play Days gibt es auf alle beteiligten Spiele satte Rabatte im Xbox Store.