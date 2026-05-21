Free Play Days: Fünf Warhammer-Spiele am Wochenende gratis spielbar

Im Rahmen der Warhammer Skulls Celebration stellt Xbox am Wochenende gleich fünf Titel aus dem Warhammer-Universum im Rahmen der Free Play Days kostenlos zur Verfügung.
Die Aktion läuft von Donnerstag, 21. Mai bis Montag, 25. Mai und ist für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential verfügbar.
Xbox Free Play Days
- Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters
- Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition
- Warhammer 40.000: Battlesector
- Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr
- Warhammer 40.000: Rogue Trader
Als Bonus können Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition und Warhammer 40.000: Rogue Trader sowohl auf Xbox-Konsolen als auch auf Xbox auf PC gespielt werden.
Die Aktion bietet damit einen breiten Querschnitt durch unterschiedliche Genres innerhalb des Warhammer-Universums – von taktischen Strategiespielen bis hin zu klassischen RPG- und Action-Erlebnissen.
Nach Ende des Zeitraums werden die Spiele wieder aus dem kostenlosen Angebot entfernt und müssen separat erworben werden. Während der Free Play Days gibt es auf alle beteiligten Spiele satte Rabatte im Xbox Store.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wünsche allen viel Spaß beim ausprobieren der Spiele. 🙂
Sind alle leider nicht so Knorke. Gibts bessere.
Ein Space Hulk wäre mal nice…
Fanservice vom feinsten zum Skull Event. Leider besitze ich aber alle schon.
Inquisitor Martyr kann ich wärmstens empfehlen, das hat mir sehr gefallen und habe es komplettiert.
Es einen Diablo Klon zu nennen wäre falsch aber irgendwie auch nicht.
Ich werd mit Forza aber wieder Japan unsicher machen, sorry 😅
Battlesector und Inquisitor Matyr würde ich eventuell mal ausprobieren.
Bin schon ausgebucht am Wochenende
Keine Zeit am Wochenende.
Und ist eh kein Game für mich dabei.
Dieses Warhammer Universum spricht mich irgendwie so gar nicht an