Free Play Days: Fünf Xbox-Spiele kostenlos spielen – Die neuen gratis Spiele sind gestartet

Fünf Spiele können im Rahmen der neuen Xbox Free Play Days für begrenzte Zeit kostenlos gespielt werden. Mit dabei sind Tides of Tomorrow, Metal Gear Solid – Master Collection Version 1, Bleach Rebirth of Souls, Killing Floor 3 und For Honor.
Dabei gelten unterschiedliche Voraussetzungen und Aktionszeiträume. Während zwei Titel eine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft voraussetzen, können drei Spiele von allen Xbox-Spielern kostenlos ausprobiert werden.
Zwei Spiele mit Xbox Game Pass spielbar
Tides of Tomorrow und Metal Gear Solid – Master Collection Version 1 stehen Mitgliedern von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential zur Verfügung.
Tides of Tomorrow kann von Donnerstag, 23. Juli, bis Sonntag, 26. Juli 2026 kostenlos gespielt werden.
Für Metal Gear Solid – Master Collection Version 1 gibt es einen zusätzlichen Tag. Der Titel bleibt bis Montag, 27. Juli, im Rahmen der Aktion spielbar.
Drei Spiele ohne Game Pass-Mitgliedschaft
Bei Bleach Rebirth of Souls und Killing Floor 3 ist keine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft erforderlich. Beide Spiele können während der aktuellen Free Play Days von allen Xbox-Mitgliedern kostenlos ausprobiert werden.
Eine besonders lange kostenlose Spielphase erhält For Honor. Ubisofts Kampfspiel steht ebenfalls allen Xbox-Mitgliedern zur Verfügung und kann vom 23. Juli bis zum 4. August 2026 kostenlos gespielt werden.
Damit ergeben sich folgende Aktionszeiträume:
- Tides of Tomorrow: 23. bis 26. Juli – Game Pass Ultimate, Premium oder Essential erforderlich
- Metal Gear Solid – Master Collection V1: 23. bis 27. Juli – Game Pass Ultimate, Premium oder Essential erforderlich
- Bleach Rebirth of Souls: 23. bis 26. Juli – für alle Xbox-Mitglieder
- Killing Floor 3: 23. bis 26. Juli – für alle Xbox-Mitglieder
- For Honor: 23. Juli bis 4. August – für alle Xbox-Mitglieder
Nach Ablauf der jeweiligen kostenlosen Spielphase ist ein Kauf erforderlich, um weiterspielen zu können.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Alles egal. Das Wochenende gehört Halo!
MGS1 nochmal fix durchspielen? Kein Problem… Glaub ich… Ist etwas her 😅
Werde bei MGS reinschauen.
Bin zwar aktuell gut mit HELL is US beschäftigt , aber mal schauen wo ich vielleicht noch etwas Zeit investieren kann ^^