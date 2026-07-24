Free Play Days: Fünf Xbox-Spiele kostenlos spielen – Die neuen gratis Spiele sind gestartet

Xbox Free Play Days starten mit fünf Spielen – einige davon sind für alle kostenlos spielbar.

Fünf Spiele können im Rahmen der neuen Xbox Free Play Days für begrenzte Zeit kostenlos gespielt werden. Mit dabei sind Tides of Tomorrow, Metal Gear Solid – Master Collection Version 1, Bleach Rebirth of Souls, Killing Floor 3 und For Honor.

Dabei gelten unterschiedliche Voraussetzungen und Aktionszeiträume. Während zwei Titel eine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft voraussetzen, können drei Spiele von allen Xbox-Spielern kostenlos ausprobiert werden.

Zwei Spiele mit Xbox Game Pass spielbar

Tides of Tomorrow und Metal Gear Solid – Master Collection Version 1 stehen Mitgliedern von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential zur Verfügung.

Tides of Tomorrow kann von Donnerstag, 23. Juli, bis Sonntag, 26. Juli 2026 kostenlos gespielt werden.

Für Metal Gear Solid – Master Collection Version 1 gibt es einen zusätzlichen Tag. Der Titel bleibt bis Montag, 27. Juli, im Rahmen der Aktion spielbar.

Drei Spiele ohne Game Pass-Mitgliedschaft

Bei Bleach Rebirth of Souls und Killing Floor 3 ist keine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft erforderlich. Beide Spiele können während der aktuellen Free Play Days von allen Xbox-Mitgliedern kostenlos ausprobiert werden.

Eine besonders lange kostenlose Spielphase erhält For Honor. Ubisofts Kampfspiel steht ebenfalls allen Xbox-Mitgliedern zur Verfügung und kann vom 23. Juli bis zum 4. August 2026 kostenlos gespielt werden.

Damit ergeben sich folgende Aktionszeiträume:

Nach Ablauf der jeweiligen kostenlosen Spielphase ist ein Kauf erforderlich, um weiterspielen zu können.