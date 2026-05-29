Free Play Days: Gears of War Reloaded und weitere Spiele gratis testen

Microsoft erweitert die Free Play Days mit Formula Legends, Gears of War Reloaded und mehr.

Mit den aktuellen Free Play Days können Spieler an diesem Wochenende mehrere Titel kostenlos ausprobieren. Neben den regulären Angeboten für Abonnenten stehen auch kostenlose Testversionen für alle XBOX-Mitglieder bereit.

Für Mitglieder von XBOX Game Pass Ultimate, Premium und Essential sind Formula Legends und ein in Deutschland nicht erhältliches Zombie-Survivalspiel vom 28. Mai bis zum 31. Mai kostenlos spielbar.

Zusätzlich steht Gears of War Reloaded im Rahmen von Free Play Days for All allen XBOX-Mitgliedern kostenlos zum Testen zur Verfügung. Ebenfalls für alle Nutzer verfügbar ist eine zeitlich begrenzte Testversion von High on Life 2, die bis zu fünf Spielstunden umfasst.

Die Spiele können über die jeweiligen Produktseiten im Microsoft Store oder direkt über die Free Play Days-Sammlung im XBOX Store auf Xbox One und Xbox Series X|S heruntergeladen werden.

Wer nach dem Testzeitraum weiterspielen möchte, kann die Spiele während der Aktion zu vergünstigten Preisen erwerben. Bereits freigeschaltete Erfolge und der erspielte Gamerscore bleiben dabei erhalten. Microsoft weist darauf hin, dass Verfügbarkeit und Rabatte je nach Region unterschiedlich ausfallen können.