Free Play Days: Grounded 2 und mehr kostenlos spielbar

Spielt an diesem Wochenende Grounded 2 und weitere Spiele kostenlos auf eurer Xbox-Konsole.

Xbox lädt an diesem Wochenende wieder zu den Free Play Days ein: Fallout 76, For Honor, Dead by Daylight und Grounded 2 können vom 29. Januar bis 1. Februar kostenlos gespielt werden – ganz ohne Game‑Pass‑Abo. Fallout 76 und For Honor bleiben sogar bis zum 5. Februar freigeschaltet.

In Fallout 76 erkundet ihr als frisch entlassener Vault‑Bewohner ein postnukleares Amerika. For Honor bietet schnelle, wuchtige Nahkämpfe und bringt den einsteigerfreundlichen Starter‑Dominion‑Modus zurück, während der Titel für kurze Zeit 90 % günstiger ist.

Dead by Daylight erweitert das Stranger‑Things‑Kapitel um Vecna, Dustin und Eleven und lockt mit bis zu 60 % Rabatt auf Spiel und DLCs bis zum 9. Februar.

Grounded 2 liefert schließlich mit dem Toxic‑Tangle‑Update neue Biome, Gegner, Tier‑III‑Ausrüstung und den Ladybug‑Buggy für frische Koop‑Abenteuer im Garten.