Free Play Days: Grounded 2 und mehr kostenlos spielbar

Auch mit den geänderten Tarifen von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential haben Abonnenten wöchentlich eine kuratierte Auswahl von Spielen, die sie bei den Free Play Days auf Xbox spielen können.
Für dieses Wochenende steht etwa das Survival-Spiel Grounded 2 zur Auswahl, in dem ihr euch in der Größe einer Ameise durch einen riesigen Park kämpft.
Schaut euch an, welche Spiele dieses Wochenende noch gespielt werden können.
Free Play Days KW42/2025
Riders Republic
- Riders Republic Standard Edition – 9,99 statt 39,99 Euro
- Riders Republic Skate Edition – 14,99 statt 59,99 Euro
- Riders Republic 360 Edition – 19,99 statt 79,99 Euro
- Riders Republic Complete Edition– 24,99 statt 99,99 Euro
AEW: Fight Forever
- AEW: Fight Forever Standard Edition – 15,99 statt 39,99 Euro
- AEW: Fight Forever – Ultimate Edition – 39,99 statt 99,99 Euro
Dovetail Games Euro Fishing
Kingdom Two Crowns
- Kingdom Two Crowns Standard Edition – 3,99 statt 9,99 Euro
- Kingdom Heritage Bundle – 8,74 statt 24,99 Euro
- Kingdom Two Crowns: Olympus Edition – 21,59 statt 36,99 Euro
- Kingdom Two Crowns: Essentials Pack – 25,19 statt 31,49 Euro
Under The Waves
Grounded 2
Nüscht brauchbares mit dabei. Aber egal, habe mit Digimon noch genug zu tun 🤗
Mal wieder eine Nullnummer diese Woche.
AEW: Fight Forever werde ik ma ausprobieren 😅✌🏻 danke für die Info