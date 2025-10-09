Free Play Days: Grounded 2 und mehr kostenlos spielbar

Spielt Grounded 2 und fünf weitere Spiele bei den Xbox Free Play Days ohne zusätzliche Kosten mit Game Pass.

Auch mit den geänderten Tarifen von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential haben Abonnenten wöchentlich eine kuratierte Auswahl von Spielen, die sie bei den Free Play Days auf Xbox spielen können.

Für dieses Wochenende steht etwa das Survival-Spiel Grounded 2 zur Auswahl, in dem ihr euch in der Größe einer Ameise durch einen riesigen Park kämpft.

Schaut euch an, welche Spiele dieses Wochenende noch gespielt werden können.

Free Play Days KW42/2025

Riders Republic

AEW: Fight Forever

Dovetail Games Euro Fishing

Kingdom Two Crowns

Under The Waves

Grounded 2

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

3 Kommentare Added

  1. GERxJOHNNY 50090 XP Nachwuchsadmin 5+ | 09.10.2025 - 13:06 Uhr

    Nüscht brauchbares mit dabei. Aber egal, habe mit Digimon noch genug zu tun 🤗

    0
  3. Rotten 73165 XP Tastenakrobat Level 2 | 09.10.2025 - 13:13 Uhr

    AEW: Fight Forever werde ik ma ausprobieren 😅✌🏻 danke für die Info

    0

