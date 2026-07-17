Free Play Days: GTA Online und vier weitere Spiele kostenlos spielen

Jetzt kostenlos spielen: GTA Online und vier weitere Spiele bei den Xbox Free Play Days.

Mit den neuen Xbox Free Play Days können Spieler in dieser Woche gleich fünf Titel kostenlos ausprobieren. Während Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und Game Pass Core (ehemals Xbox Live Gold) für drei Spiele erforderlich sind, stehen GTA Online und Dragon Ball Xenoverse 2 allen Xbox-Spielern zeitweise ohne Mitgliedschaft zur Verfügung.

Von Donnerstag, 16. Juli, bis Sonntag, 19. Juli können Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und Game Pass Core folgende Spiele kostenlos spielen:

Darüber hinaus ist Grand Theft Auto Online auf Xbox Series X|S bereits seit dem 14. Juli kostenlos verfügbar und kann noch bis zum 21. Juli von allen Xbox-Spielern ausprobiert werden – eine Game-Pass-Mitgliedschaft ist dafür nicht erforderlich.

Ebenfalls ohne Mitgliedschaft steht Dragon Ball Xenoverse 2 im Rahmen der Free Play Days kostenlos zum Spielen bereit. Microsoft nennt hierfür kein konkretes Enddatum, bestätigt aber, dass der Titel während der aktuellen Aktion allen Xbox-Spielern offensteht.

Die Free Play Days bieten regelmäßig die Möglichkeit, ausgewählte Spiele für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zu testen. Spielstände und erzielte Erfolge bleiben erhalten und können beim späteren Kauf der jeweiligen Vollversion übernommen werden.