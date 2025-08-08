Free Play Days: Im August vier Spiele kostenlos testen

Im August könnt ihr gleich vier Spiele kostenlos testen!

Vom 7. bis 10. August 2025 könnt ihr im Rahmen der Free Play Days vier ausgewählte Spiele auf Xbox kostenlos ausprobieren.

Für Mitglieder mit Xbox Game Pass Ultimate, Standard oder Core stehen Souldiers, Cassette Beasts und PAW Patrol World zur Verfügung.

Dabei handelt es sich bei Souldiers um ein actionreiches Metroidvania mit Soulslike-Elementen, während Cassette Beasts ein rundenbasiertes Monster-Sammelspiel mit Fusionsmechanik bietet.

PAW Patrol World richtet sich an jüngere Spieler und bietet eine offene 3D-Welt mit bekannten Figuren der Serie. Die beiden letztgenannten Titel sind als zeitlich begrenzte Zwei-Stunden-Trials verfügbar.

Unabhängig von einer Game Pass-Mitgliedschaft könnt ihr The Elder Scrolls Online vom 5. bis 12. August kostenlos spielen, wie wir bereits berichtet haben. Während des Testzeitraums habt ihr Zugriff auf das Basisspiel, inklusive vier Klassen, 24 Zonen und PvP-Modi wie Schlachtfelder und Allianzkrieg.

Alle Spiele lassen sich direkt über die Free Play Days-Kollektion im Xbox Store auf Xbox One und Xbox Series X|S installieren. Fortschritte und Erfolge werden gespeichert und können bei einem späteren Kauf übernommen werden. Rabatte auf die Vollversionen sind während der Aktion ebenfalls verfügbar.