Free Play Days: Kingdom Come: Deliverance II und mehr kostenlos spielen

Erlebt mittelalterliche Abenteuer, chaotische Koop-Action und kreative Sandbox-Welten – diese Woche in den Free Play Days.

Dieses Wochenende dürfen sich Xbox-Spieler in den Free Play Days auf ein echtes Highlight freuen: Kingdom Come: Deliverance II, das realistische Mittelalter-Rollenspiel von Warhorse Studios, entführt euch in das vom Krieg gezeichnete Europa des 15. Jahrhunderts.

Mit seiner authentischen Atmosphäre, tiefgreifenden Story und einem anspruchsvollen Kampfsystem ist es exklusiv für Game Pass Ultimate-, Premium- und Essential-Mitglieder spielbar.

Ebenfalls dabei ist Crime Boss: Rockay City, ein Koop-Shooter mit Heist-Gameplay, in dem ihr als Gangsterboss eure kriminelle Karriere plant – solo oder mit bis zu drei Freunden.

Für alle Xbox-Spieler frei zugänglich sind außerdem Trailmakers, ein kreatives Sandbox-Abenteuer, in dem ihr Fahrzeuge baut und eine offene Welt erkundet, sowie Big Helmet Heroes, ein humorvoller 3D-Beat’em-up mit knuffigen Rittern und überraschenden Schauplätzen.

Abgerundet wird die Auswahl durch Wild Bastards, einem taktischen Roguelike-Shooter mit Western-Flair, der euch in einem 2-Stunden-Testlauf herausfordert.