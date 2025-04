Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Alien Isolation und mehr

An diesem Wochenende können drei Spiele bei den Free Play Days auf der Xbox gespielt werden.

So könnt euch in Alien: Isolation vor dem Xenomorph verstecken, in Make Way Multiplayer-Rennen fahren oder in NHL 25 den neusten Teil der Eishockey-Simulation spielen.

Free Play Days KW17/2025

Alien: Isolation

Make Way

NHL 25