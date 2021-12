Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Assassin’s Creed Odyssey und mehr – UPDATE

Autor:, in / Free Play Days

An diesem Wochenende könnt ihr Assassin’s Creed Odyssey und mehr bei den Free Play Days auf Xbox spielen.

Wer eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft besitzt oder ein Ultimate Abonnement für den Xbox Game Pass hat, kann an diesem Wochenende kostenlose Spiele in der Vollversion auf seiner Xbox-Konsole spielen.

Dass Assassin’s Creed Odyssey diese Woche kostenlose Spieltage anbietet, war schon bekannt. Doch mit Olympische Spiele Tokyo 2020: Das offizielle Videospiel wird es zusätzlich noch sportlich.

Neben den beiden Spielen ist am Wochenende auch der Multiplayer in Call of Duty: Vanguard kostenlos spielbar.

UPDATE: Außerdem ist Diablo 2 Resurrected ebenfalls kostenlos bei den Free Play Days spielbar, obwohl es bisher nicht so kommuniziert wurde. Ob es sich dabei um einen Fehler handelt, ist derzeit nicht bekannt.