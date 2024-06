Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Assetto Corsa und mehr

Die Free Play Days auf Xbox stellen euch in dieser Woche vier Spiele zur Auswahl. Unter anderem könnt ihr als Agent in The Division 2 New York säubern oder in schicken Boliden in Assetto Corse ein paar Runden drehen.

Free Play Days KW24/2024

Assetto Corsa

Lawn Mowing Simulator

Rainbow Six Siege

The Division 2