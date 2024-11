Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Astroneer und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Spielt am Wochenende Astroneer und weitere Spiele bei den Free Play Days auf Xbox.

Das Wochenende rückt in greifbare Nähe. Falls ihr keinen Plan habt, was ihr an den freien Tagen zocken sollt, findet ihr vielleicht bei den Free Play Days das Richtige für euch.

Mit Xbox Game Pass Core oder Ultimate habt ihr bei den Free Play Days Zugriff auf diese Vollversionen:

Free Play Day KW45/2024

Across the Obelisk

Astroneer

Eiyuden Chronicle: Rising

Train Sim World 5