Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Battlefield 2042 und mehr

Die Free Play Days an diesem Wochenende schicken euch mit Battlefield 2042 raus auf das Schlachtfeld.

Reichlich Action verspricht das anstehende Wochenende bei den Free Play Days auf eurer Xbox.

So steht Battlefield 2042 auf dem Schlachtplan, sofern ihr eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft habt oder Xbox Game Pass Ultimate. Letztere Option gewährt euch dank EA Play sogar über das Wochenende hinaus Zugriff auf den Shooter.

Wer es hingegen gerne taktischer in seinem Shooter mag, der schaut sich Rainbow Six Siege an. Ubisoft lässt euch das Spiel sogar bis zum 8. Dezember kostenlos testen.

Schließlich könnt ihr auch im Action-RPG Batora: Lost Haven eine Reise durch das Universum wagen.

Free Play Days KW48/2022