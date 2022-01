Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Battlefield 2042 und mehr

Xbox-Spieler können an diesem Wochenende kostenlos die Schlachtfelder von Battlefield 2042 besuchen.

Im Rahmen der Free Play Days ist der neuste Teil der Battlefield-Reihe kostenlos mit einer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft auf Xbox Series X|S und Xbox One spielbar.

Alternativ könnt ihr euch in Star Renegades in rundenbasierte Kämpfe stürzen oder in The Sinking City als Privatdetektiv in eine von H.P. Lovecraft inspirierten Welt eintauchen.

Free Play Days KW01/2022