Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Blindfire und mehr

Mit Xbox Game Pass Core, -Standard oder -Ultimate habt ihr an diesem Wochenende Zugriff auf fünf Spiele in den Free Play Days.

Unter anderem könnt ihr die Vollversion von TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA und Blindfire (Game Preview) spielen.

Welche Spiele ihre noch am Wochenende ohne weitere Kosten zocken könnt, haben wir euch wie gewohnt aufgelistet.

Free Play Days KW13/2025

Big Helmet Heroes

Blindfire (Game Preview)

City Transport Simulator: Tram

Make Way

TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA