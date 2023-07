Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Catan und mehr

An diesem Wochenende könnt ihr bei den Free Play Days auf Xbox verschiedenen Tätigkeiten nachgehen. Unter anderem als Rennfahrer in Assetto Corsa Competizione. Oder vielleicht doch Tatortreiniger in Serial Cleaner?

In Dragon Ball: The Breakers hingegen steht vielleicht eine Karriere als Räuber an, zum Strategen werdet ihr in der Catan Konsolenedition.

Vielleicht landet ihr aber auch in Super Mega Baseball 4 den nächsten Homerun.

Free Play Days KW28/2023

Hinweis: Super Mega Baseball 4 war bereits letzte Woche im Angebot der Free Play Days. Hier liegt möglicherweise nur ein Fehler vor, den Microsoft womöglich beheben wird.