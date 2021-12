Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Chivalry 2 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Spielt bei den Free Play Days an diesem Wochenende Chivalry 2 und weitere Spiele kostenlos auf eurer Xbox.

Wenn wir euch die Spiele der aktuellen Woche der Free Play Days präsentieren, dann ist das Wochenende nicht mehr weit.

Microsoft gab heute bekannt, dass ihr an diesem Wochenende auf eurer Xbox-Konsole drei Spiele in der Vollversion ausprobieren könnt.

So könnt ihr in Chivalry 2 die Schwerter auf mittelalterlichen Schlachtfeldern kreuzen, in Trailmakers eure Baukunst auf die Probe stellen oder riesige Welt des Online-Rollenspiels Black Desert erkunden.